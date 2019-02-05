شاهد الان ..نتائج سحب يانصيب معرض دمشق الدولي ..نتائج يانصيب معرض دمشق الدولي اليوم

وتشرف على عملية السحب جهات رسمية سورية، وتقوم بإتباع آلية محددة، كما يتم السحب على الأرقام الخاصة ببطاقات اليانصيب من خلال نظام الدواليب، والبطاقة الرابحة بالملغ المحدد هي البطاقة التي تقف عندها الدولايب.

ينقل السحب على الهواء مباشرة على قناتي سورية دراما والفضائية السورية وصفحة المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية، كما سيكون متوفرا في هذه الصفحة فور بدء الاحتفال.