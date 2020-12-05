766 مسجداً بدبي تشهد أول صلاة جمعة بعد «كورونا»

سيف اليزيد - سامي عبد الرؤوف (دبي)

أقيمت صلاة أول جمعة بعد جائحة فيروس «كورونا» في 766 مسجداً وجامعاً من مساجد إمارة دبي، وفق مجموعة من الضوابط والإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي.

وشهدت صلاة الجمعة التزام من المصلين باتباع هذه الضوابط والإجراءات، معربين في الوقت نفسهم عن وشكرهم وامتنانهم للقيادة الرشيدة والجهات المعنية والمختصة لعودة شعيرة إقامة صلاة الجمعة.

وثمنوا الإجراءات الاحترازية التي تطبق في مختلف الأماكن والمؤسسات، بما فيها ذلك المساجد وبيوت العبادة، وذلك للحد من انتشار فيروس «كورونا» وحماية الصحة العامة، مؤكدين اتباعهم هذه التعليمات؛ لأنها تساعد على وقاية المجتمع من أي أوبئة أو أمرض وعلى رأسها «كوفيد- 19».

كما شهدت باحات المساجد والساحات الخارجية لمعظم مساجد إقامة الجمعة في دبي، تواجد المصلين فيها، تنفيذ للضوابط التي تشمل مراعاة المسافة الآمنة بين المصلين وتنظيم عملية الدخول والخروج من المساجد والسماح بالصلاة في الساحات الخارجية للمسجد بتحديد طاقة استيعابية تصل إلى 30%.

وكانت أعلنت الجهات المختصة، عن إعادة صلاة الجمعة في مساجد على مستوى الدولة، ابتداء من يوم أمس الجمعة الموافق 4 من ديسمبر الجاري، على أن تكون العودة تدريجية ووفق ضوابط واضحة.

وضمت المساجد التي أقيمت فيها صلاة الجمعة أمس في دبي 766 مسجداً من بينها جوامع مؤقتة تشمل 60 مسجداً، وذلك لاستيعاب عموم المصلين من سكان دبي وزوارها.

وعملت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، على تحديث قائمة الإجراءات الاحترازية منوهاً بضرورة الالتزام بالدخول والخروج من المسجد بانتظام وعدم التدافع. وتعاونت الدائرة مع متطوعين في كل جامع، للقيام بتنظيم عملية دخول وخروج المصلين، والتأكد من امتلاء حرم المسجد الداخلي وإغلاق الأبواب وتوجيه المصلين باستخدام الساحات الخارجية للمسجد، منوهاً بأهمية الالتزام بارتداء الكمامة، وترك مسافة تقدر بمتر ونصف المتر، وعدم المصافحة. ومن أبرز الضوابط التي تم تطبيقها أمس في صلاة الجمعة بمساجد دبي، عدم زيادة مدة خطبة الجمعة عن 10 دقائق، ولبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة للصلاة وعدم تركها في المسجد مع الاستمرار في رفع المصاحف والكتب، وتهيب الدائرة رواد المساجد بضرورة منع توزيع الأطعمة والمياه.

ويمكن تصفح قائمة المساجد عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للدائرة، حيث يأتي فتح أبواب المساجد مجدداً ورفع تعليق الصلاة أمام المصلين بالإمارة وفق شروط وضوابط رسمية في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة لمكافحة انتشار الوباء، ضمن خطة تتألف من 8 إرشادات للمصلين، و9 ضوابط عامة لإقامة الصلاة في المساجد.