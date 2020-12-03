الامارات | محمد بن راشد ومحمد بن زايد: نستذكر زايد وراشد وإخوانهما في هذا اليوم.. ونفخر بما حققناه

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد ومحمد بن زايد: نستذكر زايد وراشد وإخوانهما في هذا اليوم.. ونفخر بما حققناه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنّأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، شعب الإمارات، وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات، بمناسبة اليوم الوطني الـ49، فيما أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن فخره بما حققته الإمارات في العقود الماضية.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر تغريدة على «تويتر»: «كل التهنئة لشعب الإمارات، ولإخواني حكام الإمارات، بمناسبة عيدنا الوطني الـ49.. نستذكر زايد وراشد وإخوانهما في هذا اليوم.. نستذكر تحديات التكوين والتأسيس.. نستذكر تضحيات الرجال والنساء الأوفياء.. نستذكر كل ذلك ونواصل العمل لبناء مستقبل أجمل وأعظم لبلادنا.. حفظ الله الإمارات وأهلها».

فيما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عبر تغريدة على «تويتر»: «في اليوم الوطني الـ49.. نفخر بما حققناه في العقود الماضية، نستعد بهمة وثقة لتعزيز ريادتنا وتنافسيتنا في العقود المقبلة.. متطلعين دائماً إلى الأفضل.. وحدتنا سیاجنا، وشعبنا ثروتنا، والعلم طريقنا لتحقيق طموحاتنا.. رحم الله من غرس بذور الاتحاد، وشيدوا وطناً عظيماً».

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي عبر تغريدة على «تويتر»: «في يومنا الوطني، نستحضر بكل فخر تضحيات الآباء المؤسسين، الذين رسخوا دعائم هذا الاتحاد الشامخ، ونبارك لقيادتنا الرشيدة وأبناء وطننا الغالي هذه المناسبة والمسيرة المباركة في دولة لم تعرف يوماً المستحيل، وقدمت نموذجاً عربياً وعالمياً في تجاوز التحديات وصناعة المستقبل المشرق للأجيال القادمة».

ولي عهد دبي:

- «الإمارات قدمت نموذجاً عربياً وعالمياً في تجاوز التحديات وصناعة المستقبل».

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