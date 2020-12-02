الامارات | حمدان بن محمد: الإمارات قدمت نموذجا عربيا وعالميا في تجاوز التحديات وصناعة المستقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد: الإمارات قدمت نموذجا عربيا وعالميا في تجاوز التحديات وصناعة المستقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أن دولة الإمارات لم تعرف يوما المستحيل،وقدمت نموذجا عربيا وعالميا في تجاوز التحديات وصناعة المستقبل المشرق للأجيال القادمة

وقال سموه في تغريدة على "تويتر" بمناسبة "اليوم الوطني الـ 49": "نستحضر بكل فخر تضحيات الآباء المؤسسين الذين رسخوا دعائم هذا الاتحاد الشامخ.ونبارك لقيادتنا الرشيدة وأبناء وطننا الغالي هذه المناسبة والمسيرة المباركة في دولة لم تعرف يوما المستحيل،وقدمت نموذجا عربيا وعالميا في تجاوز التحديات وصناعة المستقبل المشرق للأجيال القادمة".

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