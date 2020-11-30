محمد الشرقي يهنئ خريجي وخريجات «التقنية العليا» بالفجيرة

سيف اليزيد - الفجيرة (وام)

هنأ سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة خريجي وخريجات كليات التقنية العليا على مستوى إمارة الفجيرة من قادة الجيل الرابع، والبالغ عددهم 424 خريجاً وخريجة.

وأكد سموه أنهم حققوا نجاحهم ووصلوا إلى لحظة التخرج بكل جدارة واستحقاق، بعد أن استطاعوا مواجهة الظروف الاستثنائية بعزيمة وإصرار، مثبتين أنهم قادرون على مواجهة المستقبل بكل تحدياته وتغيراته، ويستطيعون صناعة فرصهم وقصص نجاحهم في أي ظرف كان، وقيادة الوطن نحو مستقبل أفضل وأعظم.

جاء ذلك خلال الكلمة المسجلة «بالفيديو»، التي وجهها سمو ولي عهد الفجيرة إلى الخريجين خلال حفل التخريج الافتراضي الذي نظمته كليات التقنية العليا أمس، بحضور معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين رئيس مجمع كليات التقنية العليا، والدكتور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا، وأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية والخريجين والخريجات وأولياء أمورهم.

ونقل سمو ولي عهد الفجيرة للخريجين والخريجات تهاني وتبريكات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، مؤكداً لهم أنهم يمثلون مستقبل إمارة الفجيرة وفخر الإمارات والمثال الناجح، على أن العقبات والتحديات تصنع الأبطال.

وقال سموه: «نشارككم فرحة التخرج هذا العام عن بعد، ولكن دائماً يقربنا منكم فخرنا الدائم بكم واعتزازنا العميق بإنجازاتكم وأملنا كبير في طاقتكم وطموحاتكم وإمكاناتكم، كلنا ثقة بكم وباستمرار عطائكم وتفانيكم في خدمة وطننا الغالي، نبارك لكم ولأهلكم إنجازكم العلمي، ونتمنى لكم دوام التوفيق». من جانبه، تقدم معالي ناصر بن ثاني الهاملي بالشكر الجزيل لسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة على كلمته للخريجين والخريجات، وما حملته من فخر بنجاحهم وتحفيز لهم لمواصلة تميزهم والإخلاص والمثابرة في خدمة بلادهم.

وأعلن معاليه باسم مجلس أمناء الكليات عن تخريج 424 طالباً وطالبة من دفعتي العامين 2019 و2020 على مستوى كليات التقنية العليا بالفجيرة، الذين أكملوا دراستهم بنجاح وحصلوا على الشهادة الجامعية بجدارة واستحقاق.

وفي كلمته لحفل التخريج، ثمن الدكتور الشامسي حرص سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة على مشاركة الخريجين فرحتهم بالنجاح والتخرج، وثمن توجيهات ودعم مجلس أمناء لكليات التقنية العليا، وجهود فريق العمل من أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية، مهنئاً الخريجين والخريجات وأولياء أمورهم على هذا النجاح.

وأدى الخريجون والخريجات قسم الولاء والإخلاص للقيادة والوطن، وعبروا بكلماتهم عن شكرهم لكل من دعم نجاحهم وتميزهم.