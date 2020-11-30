الامارات | 1251 إصابة جديدة بـ «كورونا» و736 حالة شفاء

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجرائها 137 ألفاً و203 فحوص جديدة على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، تماشياً مع خطتها لزيادة نطاق الفحوص بالدولة، بهدف الاكتشاف المبكر، وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) والمخالطين لهم وعزلهم. وكشفت الوزارة عن 1251 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 167 ألفاً و753 حالة. وأعلنت عن شفاء 736 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 154 ألفاً و185 حالة. كما أعلنت عن وفاة مصاب، من تداعيات الإصابة بالفيروس، ويبلغ عدد الوفيات في الدولة 570 حالة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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