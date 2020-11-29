الامارات | كهرباء الشارقة تحتفل باليوم الوطني بافتتاح مبنى جديد لإدارة المنطقة الوسطى في البطائح على مساحة 1400 متر

شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء الشارقة تحتفل باليوم الوطني بافتتاح مبنى جديد لإدارة المنطقة الوسطى في البطائح على مساحة 1400 متر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني ال 49 افتتحت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة مبنى جديد لإدارة المنطقة الوسطى في منطقة البطائح بمساحة تتجاوز 1400 متر مربع ويضم أقسام وإدارات توصيل الكهرباء والماء وخدمة المشتركين والتفتيش وتمديد الكابلات والحسابات الفنية والقسم التجاري والصيانة والغاز والطوارئ والموارد البشرية والتدريب وذلك في إطار خطة الهيئة التي أعدتها تنفيذاً لقرار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الخاص بممارسة الهيئة لاختصاصاتها وتوصيل خدمات الكهرباء والمياه والغاز والاشراف عليها في المنطقة الوسطى بكافة مناطقها ومدنها وبهدف تقديم أفضل خدمات للمشتركين وتيسير الخدمات المقدمة لسكان المنطقة الوسطى من خلال الوسائل التكنولوجية الحديثة ومواكبة التطور الحضاري والعمراني الذي تشهده إمارة الشارقة.

افتتح المبنى الجديد رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة الدكتور المهندس راشد الليم، يرافقه رئيس المجلس البلدي للبطائح محمد عبدالله بن حليس ونائب رئيس المجلي البلدي لمدينة الذيد راشد الطنيجي و عضو مجلس بلدية مدينة الذيد راشد الكتبي، وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وألقى كلمة بهذه المناسبة أوضح فيها أن هيئة كهرباء ومياه الشارقة تعمل على تطوير خدماتها للمشتركين من خلال السعي الدائم لاستخدام كافة التقنيات الحديثة المتاحة في تنفيذ أعمالها وتسهيل الإجراءات بما يحقق رضا المشتركين، انطلاقا من رؤيتها ورسالتها والأهداف المرتبطة باستراتيجياتها في إدارة الأصول، وتطوير الموارد البشرية والسلامة والبيئة والتواصل الفعال والعناية بالمشتركين، وذلك وصولا لتطلعات الهيئة بأن تكون رائدة عالمياً في مجالات عملها وتقديم خدماتها لسكان إمارة الشارقة بمواصفات عالمية وطريقة امنه وموثوقة ومستدامة.

وأشار إلى ان هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة تحتفل هذا العام بذكرى اليوم الوطني بافتتاح مبنى جديد وفق أفضل المواصفات ومزود بأحدث الأجهزة لخدمة أهالي المنطقة الوسطى وبانجازات ومبادرات نفتخر بها في مجالات الكهرباء والمياه والغاز من خلال استراتيجية محددة لمواكبة التطور التكنولوجي في تقديم خدمات الكهرباء والماء والغاز وتنمية وتوطين الموارد البشرية بخاصة التي تشغل الوظائف الفنية والإدارية وتوجيه جميع الجهود لتلبية إحتياجات المشتركين بشكل يفوق التوقعات والمحافظة على البيئة وإجراء الدراسات المستمرة لتطوير الشبكات والخدمات ونجدد العهد بالولاء والإخلاص لقيادتنا الرشيد ودولتنا الحبيبة من خلال الاخلاص في العمل وبذل مزيد من الجهد لاستمرار مسيرة التطور والازدهار التي تشهدها دولتنا العزيزة.

وأوضح أن مدن المنطقة الوسطى تشهد بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، نهضة عمرانية وحالة من الانتعاش، مدعومة ببنية تحتية مما يتطلب مزيد من الجهد لمواكبة هذه النهضة في مشروعات البنية التحتية الخاصة بشبكات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي وستعمل هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة خلال المرحلة المقبلة على تنفيذ جملة من المشاريع التطويرية والتنموية الخاصة بالشبكات ومحطات التوزيع بمدن المنطقة الوسطى سعياً لمواكبة التطور الكبير، وتحقيقاً لخطتها التنموية، ولرؤيتها في تحقيق الاستدامة وذلك بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية وكبريات الشركات العالمية والمحلية لإنجاز المشروعات بجودة وكفاءة وفي أسرع وقت.

وأضاف أن إفتتاح المبنى الجديد يأتي كإنجاز يضاف ضمن إنجازات الهيئة وضمن مسيرة البناء والتطوير تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وتسعى الهيئة لتطوير الأداء في كافة الجوانب الإدارية والفنية وتوفير الأماكن المناسبة لاستقبال المشتركين وإنهاء الإجراءات الخاصة بهم في أسرع وقت ممكن حيث يتم داخل المبنى الجديد تقديم خدمة متكاملة لإجراءات توصيل الكهرباء والمياه والغاز والتفتيش والمتابعة الفنية ، كما يقع المبني في منطقة البطائح وبالقرب من طريق الذيد للتيسير على سكان المنطقة الوسطى في الحصول على خدمات متكاملة في نفس الموقع وتتميز المكاتب الجديدة بمرافق حديثة وتصاميم تراعي توفير سبل الراحة للمراجعين من اجل الحصول على الخدمة المطلوبة في يسر وسهولة وسرعة انجاز ولتوفير بيئة العمل الملائمة للموظف مما يسهم في زيادة الانتاجية.

وأكد أن الهيئة تحرص على توفير البينة الأساسية والمقار المناسبة لكافة الإدارات بجانب الحرص على توفير الكوادر البشرية وتدريبها وتأهيلها على أفضل المستويات في التعامل مع المشتركين وإنهاء معاملاتهم في أسرع وقت وبنظام دقيق ، موضحاً أن المقر الجديد تم تزويده بأحدث الأجهزة والمعدات بالإضافة إلى رفع كفاءة العاملين به بإلحاقهم بدورات تدريبية متخصصة حول كيفية التعامل مع المشتركين وذلك لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المشتركين المترددين على الإدارة لإنهاء معاملاتهم، كما تم توفير اماكن انتظار وشاشات للمشتركين وتزويد المبنى الجديد بقاعة استقبال كبيرة .

ومن جانبه أشاد رئيس المجلس البلدي لمدينة البطائح محمد عبدالله بن حليس بجهود هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة وحرصها على تقديم أفضل الخدمات لأهالي المنطقة الوسطى وتيسير الاجراءات وتوفير وقتهم وجهدهم .

ووأوضح نائب رئيس المجلي البلدي لمدينة الذيد راشد الطنيجي ان المبنى الجديد يعتبر إضافة للمنطقة الوسطى بما فيه من تجهيزات وتقديم الخدمات الشاملة الخاصة بخدمات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي في مكان واحد وباجراءات ميسرة.

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