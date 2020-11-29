الامارات | سارة الأميري: يوم الشهيد مناسبة لتكريم أروع صور العطاء للوطن

شكرا لقرائتكم خبر عن سارة الأميري: يوم الشهيد مناسبة لتكريم أروع صور العطاء للوطن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، سارة بنت يوسف الأميري، أن يوم الشهيد يمثل مناسبة لتكريم أروع صور العطاء للوطن، والاحتفاء بقيم الولاء والانتماء التي يمثلها شهداء دولة الإمارات، الذين قدموا أرواحهم للدفاع عن الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره، ليبقى علم الإمارات عاليا خفاقا.

وقالت سارة الأميري في تصريح بمناسبة يوم الشهيد، إن أرواح شهدائنا ستظل رموزاً مضيئة في تاريخ الوطن، وقصص فخر نستلهم منها أسمى معاني الانتماء للوطن والولاء لقيادته، وستبقى تضحياتهم حاضرة مع كل عطاء يقدمه أبناء الإمارات لحماية الوطن والدفاع عن مكتسباته.

وتوجهت سارة الأميري بتحية إجلال لذوي الشهداء وأمهاتهم الذين يمثلون نماذج ملهمة في ترسيخ القيم الوطنية في الأجيال الجديدة، وقصة ملهمة لتلاحم المجتمع وقيادته.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news