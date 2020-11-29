مالية رأس الخيمة والإمارات للمزادات يوقعان اتفاقية تعاون في مجال تنظيم المزادات الإلكترونية

وقعت الدائرة المالية في إمارة رأس الخيمة اتفاقية تعاون مع " الإمارات للمزادات" الشركة المعنية بتنظيم وإدارة المزادات العلنية والإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط، تتولى بموجبها الشركة مهمة تنظيم مزادات حصرية لبيع الأصول المملوكة لجميع الدوائر التابعة لحكومة الإمارة.

وجرى توقيع الاتفاقية في مقر الدائرة من قبل سعادة يوسف علي محمد مدير عام الدائرة المالية في إمارة رأس الخيمة، وسعادة عبدالله مطر المناعي رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة الإمارات للمزادات، بحضور عدد من المدراء والمسؤولين في الجانبين.

سرعة إنجاز المعاملات

وأكد سعادة يوسف علي محمد أن اتفاقية التعاون مع الإمارات للمزادات تأتي ضمن مساعي الدائرة نحو تحسين الأداء وتحقيق سرعة إنجاز المعاملات بما يحقق رسالتها المتمثلة في تقديم الخدمات المالية لدعم خطط وبرامج التنمية الشاملة وضمان التطبيق الفعَّــال للسياسات الـــمالــية واستــخدام أفــضل النـــظم الذكـــية والمبتكرة لتلبية متطلبات الأطــراف المســتفيدة وفــقاً لأرقى المــمــارسات والمــعايــير العالمية، وذلك انطلاقا من حرص حكومة رأس الخيمة على تطوير الجهاز المالي وتقديم أفضل الخدمات للجمهور، ترجمة لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وبما يعزز من الجهود في دفع مسيرة التنمية والتطوير في الإمارة.

أرقى أنظمة المزايدة

من جانبه أشار سعادة عبد الله مطر المناعي، إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز أطر التعاون بين الجانبين في مجال تنظيم المزادات الإلكترونية، بما يسهم في إنهاء إجراءات نقل الأصول في أسرع وقت وتأمين أعلى مردود، لافتا إلى أن الإمارات للمزادات ستحرص على تسخير خبراتها وطاقاتها لخدمة أهداف الدائرة، بما يضمن سرعة الإنجاز واختصار الوقت والجهد والتكاليف المرتبطة بها، وتحقيق السعادة للمتعاملين مع الدائرة، من خلال تطبيق أفضل الممارسات والمعايير بديناميكية عالية وبسهولة متناهية، ويحقق عائدات مجزية لكل الدوائر الحكومية العاملة تحت مظلة حكومة رأس الخيمة، وكذلك إتاحة المنقولات أمام الراغبين بالشراء بأسعار تنافسية، من خلال استخدام أرقى أنظمة المزايدة العالمية عن طريق شبكة الإنترنت.

يشار إلى أن توقيع الاتفاقية يأتي في ضوء النجاح الكبير الذي حققته "الإمارات للمزادات" خلال الأعوام الماضية لجميع شركائها من الجهات والدوائر الحكومية على مستوى الدولة، حيث غدت المزادات الإلكترونية التي طورتها الإمارات للمزادات تحظى بإقبال واسع من المزايدين بخلاف الطرق التقليدية التي لم تكن توفر السرعة المطلوبة لبيع الأصول ولا الأسعار المقبولة أو المتوقعة.