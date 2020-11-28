الامارات | الدفاع المدني في دبي يسيطر على حريق بشجرة زينة في دبي مول

شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدني في دبي يسيطر على حريق بشجرة زينة في دبي مول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيطر الدفاع المدني في دبي على حريق شب بشجرة زينة كبرى "مزهرية" خارج مطعم هزمت في دبي مول، بحسب المتحدث الإعلامي الذي أشار إلى أن البلاغ ورد في الساعة 7.42 مساء اليوم وانتقل إلى موقع الحادث خلال 6 دقائق فرقة إطفاء تابعة لمركز زعبيل ،وتم إخلاء المطعم والمنطقة المحيطة من الموجودين بسلام و اخماد الحريق خلال خمس دقائق دون أي اصابات. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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