الامارات | بتوجيهات رئيس الدولة.. محمد بن زايد يأمر بصرف منافع سكنية جديدة لـ6100 مواطناً

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي. نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بصرف حزمة المنافع السكنية الثالثة بقيمة 7.2 مليارات ليستفيد منها أكثر من 6100 مواطن، بالتزامن مع احتفلات الدولة باليوم الوطني الـ49. تشمل الحزمة صرف قروض وتوزيع مساكن وأراض سكنية للمواطنين وإعفاء متقاعدين وأسر متوفين من سداد مستحقات القروض السكنية. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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