الامارات | محمد بن راشد يشهد تخريج دفعتين من برنامج محمد بن راشد للقادة ضمن برنامجي الانتداب الدولي والقيادات المؤثرة

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يشهد تخريج دفعتين من برنامج محمد بن راشد للقادة ضمن برنامجي الانتداب الدولي والقيادات المؤثرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تخريج دفعتين من برنامج محمد بن راشد للقادة ضمن برنامجي الانتداب الدولي والقيادات المؤثرة، بالاضافة لمجموعة من خريجي الماجستير في القيادة التنفيذية بجامعة باريس.

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، شهدت تخريج دفعتين من برنامج محمد بن راشد للقادة ضمن برنامجي الانتداب الدولي والقيادات المؤثرة .. بالاضافة لمجموعة من خريجي الماجستير في القيادة التنفيذية بجامعة باريس .. إعداد أجيال جديدة من القيادات هو ضمان استدامة واستمرارية لمسيرتنا..

وأضاف سموه في تغريدة لاحقة، وأطلقت اليوم برنامج "قيادات دبي" لاعداد ٥٠ من الكفاءات الحكومية ممن رشحها مدراء العموم في دوائر دبي ليكونوا مساعدين ونواباً لهم .. الهدف ضمان وجود قيادات مؤهلة قادرة على مواصلة مسيرة البناء بنفس الروح وبنفس الثقافة القيادية ..

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