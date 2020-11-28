مغردون يصفون محمد بن زايد برجل السلم والسلام والمحبة

وصف مغردون على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بـ«رجل السلم والسلام والمحبة»، مؤكدين أن سموه «فخر العرب» و«أسد الإمارات».

وشهد وسم #محمد بن زايد عزنا وفخرنا تفاعلاً كبيراً، حيث أوضح المغردون أن المواقف والقرارات والأفعال قبل الأقوال، تثبت أن القمم لا يصل إليها إلا الرجال العظام والتاريخ لا يعرف غيرهم، مؤكدين أن معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل تعد حدثاً تاريخياً لبداية إحلال السلام في المنطقة وأولى ثمراته إيقاف ضم إسرائيل لأراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية، مبينين أن الإمارات دولة سلام وتسعى لنشره في المنطقة والعالم.

ووجه المغردون كلماتهم عبر تويتر إلى سموه قائلين: «أنت الأمن والأمان وأنت الذي حققت الأمنيات، دمت يا الطود الأشم عز وفخر لوطنك ولشعبك ولأمتك ولدينك وللبشرية».

ونشر المغردون أبياتاً شعرية في مدح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان منها: «من هيبته يكسر عزم كل نمرود.. يندّر حصاده لا حصد كل حصّاد»، موضحين أن معاهدة السلام تعد قراراً سيادياً اتخذه قائد استثنائي عرفه أبناؤه وشعبه والعالم أجمع بالحكمة والنظرة الثاقبة لا لمستقبل شعبه فقط وإنما لمستقبل الشعوب كافة، مؤكدين دور الإمارات المحوري والدائم في نشر قيم التسامح والتعايش السلمي المشترك بما يخدم الإنسانية.

وعبر المغردون عبر «تويتر» عن شكرهم وامتنانهم لصاحب للشيخ محمد بن زايد آل نهيان لقيادته الجريئة لتقريب المنطقة نحو السلام من أجل مستقبل أكثر ازدهاراً، مؤكدين أن سموه قائد شجاع وأثبت أن سموه رجل السلام قولاً وفعلاً لا يغفل ولا ينام عن تعزيز السلم بالمنطقة والعالم.

أكد مغردون أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان راعي السلام وأينما وضع يمناه حل السلام، مبينين أن سموه يؤكد من جديد أن الإمارات ستبقى دوماً وأبداً الدولة التي تحظى بثقة الجميع والقادرة على نشر قيم التسامح والتعايش المشترك بما يخدم الإنسانية وحقها في الحياة الآمنة والمستقرة.