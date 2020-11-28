الامارات | قصص

شكرا لقرائتكم خبر عن قصص والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استدرجت عصابة نسائية مكونة من أربع إفريقيات رجلاً آسيوياً عبر شبكة التواصل الاجتماعي، بإعلان عن خدمة تدليك «مساج» بسعر مغرٍ تتصدره صورة امرأة أوروبية مثيرة، وبمجرد وقوع الرجل في الفخ أغلقن عليه الباب وضربنه وتعمدن إذلاله وتعريته وتصويره، ثم إجباره على الإفصاح عن الرقم السري لبطاقته البنكية وسحب 20 ألفاً و500 درهم منها، وألقت الشرطة القبض على اثنتين منهن وأحالتهما إلى النيابة العامة في دبي، ومنها إلى محكمة الجنايات التي باشرت محاكمتهما.

وأفاد المجني عليه في التحقيقات بأنه شاهد إعلاناً للتدليك فتواصل مع الرقم وحدد موعداً، وتوجّه إلى العنوان في منطقة البرشاء، وحين قرع الباب فتحت له امرأة إفريقية سحبته بقوة إلى الداخل، وأغلقت الباب بإحكام، وفوجئ بثلاث نساء أخريات يهاجمنه بقوة، وكتمت إحداهن فمه بوسادة، وهددته بسكين إذا لم يتوقف عن الصراخ.

وأضاف أن المتهمات أخذن هاتفه النقال وحافظة نقوده ونزعن عنه ملابسه وأجبرنه على الإفصاح عن رقم بطاقته البنكية، وسحبت إحداهن منها 20 ألف درهم على خمس دفعات.

وأشار إلى أن الأولى صفعته على وجهه، وجلست على صدره لأنها ثقيلة الوزن، فشلّت حركته وحملته على تسليم ما لديه من نقود، أما الأخرى فنزعت ملابسه بالكامل واستولت على هاتفه النقال، وأجبرته على الإفصاح عن بيانات بطاقته.

وذكر شاهد من شرطة دبي أنه فور تلقي البلاغ انتقلت دورية مختصة، ونجحت في القبض على اثنتين من المتهمات.

وأقرت المتهمة الأولى بتورطها في الواقعة رفقة نساء أخريات شكلن عصابة متمرسة في استدراج الرجال عبر شبكة الإنترنت عن طريق وضع صورة امرأة أوروبية مثيرة، ثم يقمن بتخويفه واحتجازه وإذلاله، وإجباره على الإفصاح عن الرقم السري للبطاقة البنكية، وتقوم إحداهن بالذهاب لجهاز الصراف الآلي وسحب النقود، لافتة إلى أن حصيلتها من الجريمة بلغت 250 درهماً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news