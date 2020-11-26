الامارات | إعادة تشغيل السكوتر الكهربائي في 10 مواقع برأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة تشغيل السكوتر الكهربائي في 10 مواقع برأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدير إدارة رقابة الجودة والتشغيل في هيئة رأس الخيمة للمواصلات، محمد هاشم إسماعيل، عن إعادة تشغيل خدمة السكوتر الكهربائي في إمارة رأس الخيمة، بالتعاون مع شركة "فينيكس"، إذ سيتم نشر 200 سكوتر كهربائي في 10 مواقع حيوية مختلفة بإمارة رأس الخيمة ضمن مشروع وحدات التنقل المصغرة.

وقال إن السكوتر سيكون متاحا لجميع سيوفر الوقت والجهد في الوصول للمواقع المختلفة بالإمارة، خاصة القريبة من بعضها، وتابع أنه وسيلة التنقل الجديدة تعتبر أكثر استدامة وذكاءً للتنقل من مكان إلى آخر بعيداً عن استخدام المركبات حيث يمكن للمستخدمين الوصول إلى مكان سكوترات عبر تطبيق الهواتف المتحركة، " "FENIX بتعرفة تشغيلية تبدأ من 3 دراهم، بدرهم لكل دقيقة استخدام.

وأوضح، أنه يمكن للعملاء الحصول على تعليمات سلامة من خلال التطبيق إضافة إلى الارشادات محلية حول كيفية استخدام السكوتر الكهربائي بشكل قانوني ومسؤول، ولفت إلى أن تدشين مشروع السكوتر السياحي صديق البيئة سيعزز نظام التنقل المرن في الامارة ويوفر خدمة التنقل إلى الوجهات بأسرع وقت ممكن، خاصة للوجهات القصيرة وبتكاليف مخفضة، حيث يمكن استخدامه بشكل ترفيهي أو لغرض التنقل، مع الحرص على إجراء عمليات الصيانة ووضعها في مواقعها بشكل يومي عن طريق تخصيص فريق ميداني لذلك.

ومن جهتها ذكرت شركة "فينيكس"، أنها حريصة على اتباع تدابير السلامة خلال جائحة كورونا عبر إجراء عمليات التعقيم المستمرة للأسطول السكوترات، ولفتت إلى أن جميع السكوترات التي توفرها مؤمنة تأمين شامل وتتميز بميزات السلامة المتطورة المزودة ولأول مرة بأجهزة التعقيم الشخصية لضمان أعلى مستويات السلامة للمستخدمين.

كادررر

يجب على مستخدمي السكوتر الكهربائي الالتزام باشتراطات السلامة التي حددتها الهيئة.

1. عدم تجاوز السرعة المحددة التي لا تزيد عن 20 كيلومتراً للساعة

2. ألا يقل عمر المستخدم عن 14 عاما

3. عدم استخدام أو ترك السكوتر الكهربائي بصورة تشكل إعاقة لحركة المركبات أو المشاة.

رقم

التعرفة التشغيلية تبدأ بـ 3 دراهم، ودرهم لكل دقيقة استخدام

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