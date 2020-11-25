الامارات | "الوطني للأرصاد" يحذر من اضطراب البحر في الخليج العربي

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شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطني للأرصاد" يحذر من اضطراب البحر في الخليج العربي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذر المركز الوطني للأرصاد مرتادي البحر في الخليج العربي من اضطرابه نتيجة رياح شرقية نشطة السرعة تصل سرعتها إلى 45 كم/ ساعة وذلك من الساعة 00:15 و حتى الساعة 13:00 من يوم غد الخميس .
وتوقع المركز في بيان له اليوم أن يصل ارتفاع الموج إلى 4 - 6 / 7 قدم في عمق الخليج العربي.
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