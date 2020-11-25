عبد الله بن بيه يلتقي سفير الحريات الدينية في وزارة الخارجية الأميركية

سيف اليزيد - عقد معالي الشيخ عبدالله بن بيه، رئيس منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، اجتماعا تشاوريا وتنسيقيا افتراضيا مع سعادة السفير سام براون باك سفير الحريات الدينية في وزارة الخارجية الأميركية.

يأتي اللقاء في إطار العلاقة المتميزة بين منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة ووزارة الخارجية الأميركية ممثلة في مكتب السفير المفوض للحريات الدينية في العالم.

وتطرق الاجتماع إلى التنسيق حول مجموعة من المشاريع المشتركة في مجالات الحريات الدينية وحماية حقوق الأقليات الدينية، ومبادرة الديانات الإبراهيمية التي شارك فيها المنتدى منذ تأسيسها والتي تهدف إلى دفع عجلة التفاهم بين أديان العائلة الإبراهيمية والثقافات المختلفة بما يعزز روح السلم والحوار.

وفي هذا الإطار وجه السفير سام براون باك الدعوة إلى معالي الشيخ عبدالله بن بيّه للمشاركة في مؤتمر "مبادرة الديانات الإبراهيمية" الذي تنظمه وزارة الخارجية الأميركية الشهر المقبل.

وطلب السفير سام براون باك، من معالي الشيخ بن بيه تقديم كلمة افتتاحية تؤطر لأعمال المؤتمر، وثمن معالي الشيخ الدعوة للحديث حول هذا الموضوع المهم وأعرب عن سعادته بالمشاركة.

وبدوره وجه معالي الشيخ عبدالله بن بيّه الدعوة للسفير سام براون باك لإلقاء كلمة في الجلسة الافتتاحية في الملتقى السابع لمنتدى تعزيز السلم الذي يعقد تحت شعار: "قيم عالم ما بعد كورونا: التضامن وروح ركاب السفينة"، ورحب السفير بالدعوة وأكد مشاركته في الملتقى.

‎وخلص الاجتماع إلى التأكيد على مواصلة العمل المشترك والتنسيق الدائم بين منتدى تعزيز السلم ومكتب السفير المفوض للحريات الدينية بوزارة الخارجية الأميركية.