ماريوت الدولية تعلن عن إطلاق عرض "هدية السفر" في فنادقها بمنطقة الشرق الأوسط

أعلنت ماريوت الدولية عن إطلاق مجموعة من الخصومات الفريدة تزامناً مع موسم العطلات، حيث تقدم لضيوفها "هدية السفر"، وهي فرصة لتجربة فنادقها في مختلف وجهاتها المنتشرة في منطقة الشرق الأوسط مع توفير يصل إلى 40%، ولمدة أسبوع واحد فقط من من 24 حتى 30 نوفمبر الجاري.

في دبي، يمكن للضيوف الاستمتاع بالعرض في مجموعة من الفنادق المشاركة مثل فندق دلتا باي ماريوت جميرا بيتش دبي ، ولو ميريديان شاطئ الميناء السياحي، وفندق وأبراح شيراتون خور دبي، وألوفت سيتي سنتر ديرة، إليمنت معيصم، وفي أبوظبي، فندق ماريوت الفرسان، ومنتجع جولف ونادي ويستن أبوظبي، ودبليو أبوظبي - جزيرة ياس. كما أن العرض متاح أيضًا للضيوف الذين يبحثون عن ملاذ في مدينة العين والشارقة أيضًا في أماكن إقامة مثل ألوفت العين ومنتجع شيراتون الشارقة.

ويشار إلى أن هذا العرض سيكون متاحاً لإجراء الحجز خلال الفترة من 24 – 30 نوفمبر الجاري للاستفادة من العرض والإقامة حتى تاريخ 10 يناير 2021. كما سيتمكن الأعضاء في برنامج مكافآت ماريوت Marriott Bonvoy توفير ما يصل إلى 40% على الحجوزات، بينما يمكن لغير الأعضاء في البرنامج الاستفادة من هذه العروض حتى 35%. وتتمتع الحجوزات بخاصية الإلغاء المرن، إلى جانب ضمان أفضل الأسعار والخدمات، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والالتزام بالتباعد الجسدي.

يمكن الاطلاع على التفاصيل الكاملة لعرض "هدية السفر"، هنا : emea.marriott.com/en/offers/flash-sale-mea.

من اكتشاف عجائب الأردن، والاسترخاء في عُمان، واستكشاف أبوظبي، وقضاء وقت ممتع مع العائلة في دبي أو الاستمتاع بإجازة في البحرين، دلل من تحب، ونفسك وعائلتك لتجربة غنية، حيث تشمل هدية السفر ما يلي:

الاسترخاء في عُمان

يقع فندق دبليو مسقط في واجهة شاطئ القرم المبهجة ويوفر وصولاً داخليًا إلى ما هو جديد وقادم بالمدينة. ادخل إلى واحدة من غرفنا وأجنحتنا البالغ عددها 279، حيث يلتقي التراث العماني مع التصميم العصري. توفر جميع الغرف إطلالات خلابة على المياه الزرقاء لخليج عمان. توفر خمسة مطاعم شيقة تجربة لا مثيل لها لكل عشاق الطعام. تذوَّق شرائح اللحم الشهية في مطعم تشار (CHAR)، وتناول العشاء بأناقة في Ba Ban ، وامزج واختلط في Living Room واستمتع بأجواء رائعة في WET Deck.

اكتشف الأردن

يقع في منتجع ونادي صحي ماريوت البحر الميت على شواطئ البحر الميت الشهير، على بُعد مسافة قصيرة من مناطق الجذب السياحية بما في ذلك جبل نيبو، وموقع المعمودية، ومحمية الموجب. الأردن موطن لعجائب لا حصر لها، وأطلال حضارات رائعة، ومواقع أخاذة وتجارب لا تُنسى. بعد يوم طويل من مشاهدة معالم المدينة، يمكن للضيوف الانتعاش في مسبح ملح البحر الميت والاستمتاع بإطلالات هادئة على البحر.

إلعب في أبوظبي

يقع منتجع جولف ونادي ويستن أبوظبي في ملعب الجولف الأول في أبوظبي، وهو أحد أكثر تجارب منتجعات الجولف المرغوبة في الشرق الأوسط. يتنقل ملعب الجولف المكون من 27 حفرة في المنتجع عبر تضاريس متموجة تتميز بجيوب من أشجار النخيل وأشجار الزينة والشجيرات، فضلاً عن سبع بحيرات بمياه مالحة رائعة. الفندق موطن لمجموعة مختارة من المطاعم والبارات ومنتجع هيفينلي وثلاثة حمامات سباحة.

ملاذ العائلة

اصطحب جميع أفراد العائلة لقضاء عطلة ممتعة ومريحة في منتجع ومارينا لو ميريديان شاطئ الميناء السياحي. بشاطئه الرملي الأبيض الخاص المطل على مرسى دبي وحمامات السباحة، بما في ذلك مسبحان مظللان للأطفال، يشتهر هذا الفندق الشاطئي بوسائل الراحة العائلية. يوفر نادياً للأطفال وألعابًا وأنشطة متنوعة وقوائم خاصة وألعابًا شاطئية، لذلك هناك دائمًا ما يشغل الصغار أثناء استرخاء الوالدين. الفندق هو موطن لمجموعة واسعة من المطاعم بما في ذلك الأسماك الخلابة على الشاطئ، والنادي الصحي.

إجازة في المدينة بالبحرين

يعد فندق ويستن سيتي سنتر البحرين في المنامة ملاذًا منعشًا للمدينة يضم غرف ضيوف مجهزة بشكل جميل مع وسائل الراحة المميزة للعلامة التجارية مثل أسرة Westin Heavenly® الفخمة وحمامات Heavenly® المنشطة. والفندق ملحق بسيتي سنتر البحرين، الوجهة الأكثر شعبية للبيع بالتجزئة والترفيه في البلاد مع أكثر من 340 متجراً للبيع بالتجزئة. يؤدي أحد مدخلين مباشرة إلى الطابق الأرضي للمول، وعلى بعد خطوات قليلة من متجر ساكس فيفث أفينيو الفخم.