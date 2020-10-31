الامارات | الطقس المتوقع في الدولة

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شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس المتوقع في الدولة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم، صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح الأحد مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.
حركة الرياح شمالية شرقية - شمالية غربية، والخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج وبحر عمان خفيف إلى متوسط الموج.
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