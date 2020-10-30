الامارات | اغلاق نفق الشندغة من بعد منتصف الليل وحتى صباح الغد

شكرا لقرائتكم خبر عن اغلاق نفق الشندغة من بعد منتصف الليل وحتى صباح الغد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن إغلاق نفق الشندغة بالاتجاه القادم من بر دبي إلى الديرة وذلك ليوم السبت 31 أكتوبر من الساعة 12:30 بعد منتصف الليل وحتى الساعة 8 صباحاً، داعية السائقين لاستخدام جسر آل مكتوم وجسر القرهود للوصول إلى وجهتهم خلال الفترة الزمنية المذكورة بدلا من النفق.

ووجهت عناية مستخدمي المواصلات العامة عبر حسابها على منصة التواصل الاجتماعي توتير الى وجود تأخير متوقع على مواعيد رحلات خطوط باص دبي التي تحمل الارقام X13، X02، 8، 95، C01، C03، C07، C09، C18، E306 ، بالإضافة الى X23 ، وذلك خلال إغلاق نفق الشندغة حيث سيتحول مسار رحلات الحافلات للخطوط المتأثرة حسب الجدول الزمني لوقت الإغلاق. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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