الامارات | 1359 إصابة جديدة بـ«كورونا» وحالتا وفاة

شكرا لقرائتكم خبر عن 1359 إصابة جديدة بـ«كورونا» وحالتا وفاة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجرائها 118 ألفاً و58 فحصاً جديداً خلال الـ24 الساعة الماضية، تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لهم وعزلهم. وأسهم تكثيف إجراءات التقصي، وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة، في الكشف عن 1359 حالة إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 125 ألفاً و123 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة شخصين من تداعيات الإصابة بالفيروس، ليبلغ عدد الوفيات 477 حالة. وأعربت عن تعازيها لذوي المتوفيين، وتمنياتها بالشفاء للمصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وأعلنت الوزارة عن شفاء 2037 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يرتفع مجموع حالات الشفاء إلى 118 ألفاً و931 حالة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news