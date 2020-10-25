مؤتمر مُستقبل الضيافة يستعد للارتقاء بمعايير الفعاليات الافتراضية والتجارب الرقمية

كشف مؤتمر مستقبل الضيافة، المؤتمر الافتراضي المصمم لمُناقشة الرؤى والأفكار الواعدة ومعالجة التحديات في قطاع الضيافة، عن عزمه الاستفادة من أحدث تقنيات الفعاليات الرقمية لاستضافة إحدى أكثر الفعاليات تأثيراً في عالم الضيافة على مستوى العالم، للتغلّب على العقبات التي ينطوي عليها تنظيم فعالية ضخمة في عام 2020 بسبب الظروف الراهنة.

وتتولى وزارة السياحة السعودية والأمانة السعودية لمجموعة العشرين، في إطار برنامج المؤتمرات الدولية المقامة على هامش الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين لعام 2020، تنظيم أعمال المؤتمر، بدعمٍ من شركة تنظيم الفعاليات الافتراضية بينش ديجيتال، التي ستقدم منصة فعاليات رقمية موثوقة ومدعومة بأحدث التقنيات لتوفير تجربة تفاعلية وحية من طراز عالمي. وسيقدم المؤتمر الممتد ليومين كثيراً من المزايا التي تتيح للحضور التفاعل مع المحتوى الحي ومع غيرهم من الحاضرين والضيوف المتحدثين، كجزء من برنامج شامل يستند إلى ثلاث ركائز.

كما سيختبر أكثر من 6,000 شخص أفضل المزايا الخاصة بالمؤتمرات القائمة على أرض الواقع بشكلٍ افتراضي؛ حيث سيستفيدون من مساحات العرض عبر الإنترنت وشبكات الفيديو الفردية وآليات الدردشة المتكاملة مع جميع المشاركين وغيرها كثير من المزايا. وبصفتها شركةً رائدةً في تنظيم الفعاليات الافتراضية، تعدّ بينش ديجيتال خياراً مثالياً لتنظيم المؤتمر، من خلال منصة فريدة ومبتكرة تجمع العاملين في القطاع وتعيد بناء الثقة بالمجتمع العالمي. ويهدف مؤتمر مستقبل الضيافة إلى فتح أبواب الحوار وتوطيد الروابط الضرورية لبناء العلاقات والتعاون وتأمين طرق قابلة للتنفيذ، ما يسمح للعاملين في قطاع الضيافة بدعم بعضهم البعض لتحقيق استجابة أكثر فعالية والوصول إلى مستقبل مشرق.

ومن خلال دمج الأدوات المتقدمة وسهلة الاستخدام في منصتها الرقمية، ستتيح بينش ديجيتال للحاضرين في المؤتمر التفاعل مع بعضهم البعض بسهولة وإجراء اتصالات جديدة وحضور الجلسات مباشرة من منازلهم أو مكاتبهم، بينما تناقش مجموعة متنوعة من رواد القطاع وصناع التغيير المشهد العام للقطاع وترسم ملامحه المستقبلية في الشرق الأوسط والعالم. ولتعزيز التجربة الرقمية بشكل أكبر، أُنشئ استوديو حديث وخاص بالمؤتمر في الرياض، لاستضافة جلسات المتحدثين والمنسقين المقيمين في السعودية، والتي ستُبث بشكل مباشر لتكون متاحة للحاضرين عبر الإنترنت من جميع أنحاء العالم.

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وتعليقاً على الموضوع، صرّح جوناثان ورسلي، رئيس ومؤسس شركة بينش ديجيتال: "يعدّ الابتكار مفتاح التكيف مع العديد من التحديات التي نواجهها. ويهدف مؤتمر مُستقبل الضيافة إلى جمع العاملين في قطاع الضيافة معاً عبر الإنترنت، في ظل الظروف الراهنة التي تمنع لقاءهم بشكلٍ فعلي. ولتحقيق ذلك، نستخدم منصة فعاليات رقمية ومتميزة تجمع المجتمع العالمي رقمياً، لتسهيل سبل الحوار والاتصالات الهامة وبناء العلاقات الاستراتيجية وتعزيز فرص التعاون. وتمهّد هذه الخطوة إلى الارتقاء بمعايير تنظيم المؤتمرات الافتراضية والتجارب الرقمية القادرة على دفع عجلة الانتعاش والنمو في قطاع الضيافة وغيره من القطاعات حول العالم.

وقد تكيف فريقنا المكون من مهارات شابة ومتنوعة بسرعة وفعالية مع الظروف الحالية، ما ساهم بشكلٍ كبير في مساعدة القطاع على المضي قدماً وإيجاد طرق جديدة للتواصل. كما نعمل اليوم على جمع المجتمع العالمي في هذه المرحلة الحرجة لرسم مسار أقوى وأكثر استدامة لهذا القطاع، من خلال استخدام تكنولوجيا مبتكرة ومتطورة تعدّ الأفضل في فئتها. ويتمحور جوهر هذه الفعالية حول بناء العلاقات وإتاحة الفرص، من خلال فتح باب التواصل بين العاملين في القطاع وتسهيل سبل التعاون والابتكار تمهيداً لمستقبل أفضل".

التسجيل مجاني ومتاح أمام جميع العاملين في قطاع الضيافة أو الراغبين بتطوير مسيرتهم المهنية في مجالات السفر والسياحة والترفيه العالمية عبر الضغط على الرابط، حيث يدعوهم المؤتمر إلى الاطلاع على البرنامج الشامل الذي يستند إلى ثلاث ركائز طُورت بالتعاون مع أبرز المبدعين وقادة الرأي في القطاع، مع التركيز بشكل خاص على فهم المشهد الجديد ومجالات التعاون وتقييم الفرص وإعادة بناء مستقبل القطاع بشكل مبتكر.