الامارات | دعوة للمشاركة في نقاش برلماني حول «سياسة زايد للإسكان»

شكرا لقرائتكم خبر عن دعوة للمشاركة في نقاش برلماني حول «سياسة زايد للإسكان» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجّهت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي دعوة للمواطنين، للمشاركة في حلقة نقاشية تنظمها عن بُعد، غداً، تحت عنوان «برنامج زايد للإسكان.. الواقع والطموح».

وأكد رئيس اللجنة، حمد أحمد الرحومي، أهمية مشاركة المواطنين في الحلقة، للتعبير عن آرائهم وطرح ملاحظاتهم ومقترحاتهم، والتعرف إلى التحديات التي تواجههم للاستفادة من البرنامج، وكيفية تطوير خدماته. وقال إن الحلقة مهمة لمواطني الدولة، سواء للمستفيدين من البرنامج أو من لديهم الرغبة في الاستفادة من خدماته ومساعداته.

من جهتها، قالت مقررة اللجنة، ناعمة عبدالرحمن المنصوري، إن الحلقة تستهدف التعرف إلى الاحتياجات السكنية الحالية والمستقبلية للمواطنين.

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