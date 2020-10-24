الامارات | النيابة العامة: السجن والغرامة عقوبة ازدراء الأديان

شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة العامة: السجن والغرامة عقوبة ازدراء الأديان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت النيابة العامة للدولة بأن جريمة ازدراء الأديان عقوبتها السجن والغرامة، وتوجه إلى كل من تطاول على الذات الإلهية، أو طعن فيها أو المساس بها، أو الإساءة إلى أيٍّ من الأديان، أو إحدى شعائرها أو مقدساتها أو تجريحها أو التطاول عليها أو السخرية منها أو المساس بها أو التشويش على إقامة الشعائر أو الاحتفالات الدينية المرخصة أو تعطيلها بالعنف أو التهديد، أو التعدي على أي من الكتب السماوية بالتحريف أو الإتلاف أو التدنيس أو الإساءة بأي شكل من الأشكال، أو التطاول على أحد الأنبياء أو الرسل أو زوجاتهم أو آلهم أو صحابتهم أو السخرية منهم أو المساس بهم أو الإساءة إليهم، أو التخريب أو الإتلاف أو الإساءة أو التدنيس لدور العبادة وللمقابر وللقبور أو ملحقاتها أو أي من محتوياتها.

وأوضحت، عبر تغريدة نشرتها أمس، على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، أن المادة (5) مِن قانون مكافحة التمييز والكراهية، نصت على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أوبإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المنصوص عليها في البنود: (2، 3، 5) من المادة (4) من هذا المرسوم بقانون بإحدى طرق التعبير أو غيرها من الصور الأخرى، أو باستخدام أي من الوسائل.

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