الامارات | «الطرق» تفتتح وصلتي الخان والممزر للحافلات بين دبي والشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن «الطرق» تفتتح وصلتي الخان والممزر للحافلات بين دبي والشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أنها ستطلق، بعد غد، خطاً جديداً للحافلات العامة (F81) لخدمة محطات المترو، وتفتتح أيضاً وصلتا الخان والممزر لاستخدام المسار المخصص للحافلات، لتسيير الخط (E303) لنقل الركاب بين دبي والشارقة.

وقال مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات، عادل شاكري: «سينطلق الخط الجديد (F81)، وهو من الخطوط المغذية لمحطات المترو، في 25 من أكتوبر الجاري، من منطقة القصيص الصناعية، ويصل إلى محطة مترو النهدة بزمن تقاطر يبلغ 15 دقيقة في أوقات الذروة».

وأكّد شاكري أن افتتاح مسار الحافلات ضمن وصلتي الخان والممزر لسير الخط (E303)، الذي تنطلق رحلاته بين محطتي مترو الاتحاد في دبي والجبيل في الشارقة، سيلعب دوراً حيوياً في تقليل مدة الرحلة بالحافلات بين الإمارتين بمقدار 15 دقيقة تقريباً في أوقات الذروة، لأن هذا الخط سيستخدم المسار المخصص للحافلات في الوصلتين المذكورتين، الأمر الذي سيجعل من التنقّل اليومي بين دبي والشارقة أكثر سلاسة وراحة، مشيراً إلى أن الهيئة خصّصت 10 حافلات ذات طابقين للعمل في هذا الخط. وأضاف: «سيتم في نفس التاريخ كذلك تطوير خطوط أخرى ومنها: تعديلات على الخط (77) من خلال تمديد مساره إلى مبنى الهيئة الرئيس عبر محطة مترو الإمارات، وسيتم إلغاء الخط (C19). وتعديل زمن الرحلات للخطوط (X94)، (X02)، (DPR1)، (367)، (97)، (64A)، والخط (7)».

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