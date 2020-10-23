- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عمليات للموارد البشرية في شرطة دبي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، مشروع إنشاء غرفة عمليات الموارد البشرية، التي تحتوي على أحدث أنظمة الذكاء الاصطناعي والبرامج الذكية، وتُقدم إلى صنّاع القرار في شرطة دبي صورة موسعة حول واقع المورد البشري، والاحتياجات المستقبلية، وفق تحليل دقيق يعتمد على مؤشرات يتم جمعها من خلال مجموعة البرامج الذكية التي تربط مختلف الوحدات التنظيمية بالغرفة بشكل مباشر.
وأكد مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، العميد الدكتور صالح عبدالله مراد، أن «غرفة العمليات» تعتبر من ضمن مبادرات خطة عمل الإدارة العامة للموارد البشرية 2020-2021 لابتكار وتطبيق أفضل الممارسات في استشراف المستقبل في عملية إدارة المورد البشري، بما يواكب كل التغييرات والتطورات في مختلف مجالات العمل الشرطي والأمني.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | غرفة عمليات للموارد البشرية في شرطة دبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.