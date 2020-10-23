الامارات | غرفة عمليات للموارد البشرية في شرطة دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عمليات للموارد البشرية في شرطة دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، مشروع إنشاء غرفة عمليات الموارد البشرية، التي تحتوي على أحدث أنظمة الذكاء الاصطناعي والبرامج الذكية، وتُقدم إلى صنّاع القرار في شرطة دبي صورة موسعة حول واقع المورد البشري، والاحتياجات المستقبلية، وفق تحليل دقيق يعتمد على مؤشرات يتم جمعها من خلال مجموعة البرامج الذكية التي تربط مختلف الوحدات التنظيمية بالغرفة بشكل مباشر.

وأكد مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، العميد الدكتور صالح عبدالله مراد، أن «غرفة العمليات» تعتبر من ضمن مبادرات خطة عمل الإدارة العامة للموارد البشرية 2020-2021 لابتكار وتطبيق أفضل الممارسات في استشراف المستقبل في عملية إدارة المورد البشري، بما يواكب كل التغييرات والتطورات في مختلف مجالات العمل الشرطي والأمني.

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