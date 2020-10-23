الامارات | 1578 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» وحالتا وفاة

شكرا لقرائتكم خبر عن 1578 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» وحالتا وفاة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 114 ألفاً و483 فحصاً جديداً خلال الـ24 ساعة الماضية، تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لها وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 1578 إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 120 ألفاً و710 حالات.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة شخصين من تداعيات الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 474 حالة.

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وأعربت الوزارة عن تعازيها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء للمصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لسلامة الجميع.

وأعلنت الوزارة عن شفاء 1550 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 113 ألفاً و364.

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