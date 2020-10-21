الامارات | شرطة أبوظبي: ترك الأطفال بمفردهم داخل المركبات جريمة

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي: ترك الأطفال بمفردهم داخل المركبات جريمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت شرطة أبوظبي أن ترك الأطفال داخل المركبات بمفردهم أثناء التسوق أو لأي سبب آخر وتعريض حياتهم للخطر يُعد جريمة يُعاقب عليها القانون وسيتم إحالة كل من يثبت إهماله في مثل هذه الحالات إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأنتجت شرطة أبوظبي فيلماً توعوياً باستخدام تقنيات «الرسوم المتحركة» لتوعية الأطفال وذويهم بالتعامل مع حالات نسيان الصغار داخل المركبات فترة طويلة تفادياً لخطر الاختناق وفقدان الوعي وربما الوفاة التي قد يتعرضون لها نتيجة ارتفاع درجة الحرارة ونقصان الأوكسجين داخل المركبة.

وأوضحت أن حوادث اختناق الأطفال داخل السيارة، وهم بمفردهم يعود إلى إهمال الأسر في المقام الأول كون الطفل لا يعي المخاطر التي تحيط به نتيجة قلة إدراكه للأمور، مشددة على دور الأهل في حماية الطفل من نفسه ومن الآخرين.

وناشدت الأسر عدم الاعتماد على الآخرين عند النزول من السيارة وترك الأطفال في المقاعد الخلفية وهم في حالة نعاس أو نوم، أو إعطاء مسؤولية الاهتمام بهم لإخوانهم الأطفال الذين يكبرونهم سناً، ما يتسبب في اختناقهم في حال توقف السيارة تماماً عن التشغيل. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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