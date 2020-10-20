الامارات | نسيبة: يحدد 4 توجهات مستقبلية لجامعة الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن نسيبة: يحدد 4 توجهات مستقبلية لجامعة الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، المرسوم الاتحادي رقم 156 لسنة 2020، بشأن تعيين وزير دولة، زكي أنور نسيبة، رئيساً أعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، ورفع نسيبة أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، على الثقة الغالية بصدور المرسوم، مشدداً على أن هذا التكليف شرف وتكريم عظيم، ومسؤولية كبيرة يأمل أن يستطيع تأديتها بقوة وجهد.

وقال نسيبة لـ«الإمارات اليوم» إن هناك أربعة توجهات مستقبلية لجامعة الإمارات، فبجانب التركيز على دعم البحث العلمي، العمل على تعزيز القيادات الوطنية وإيجاد الأشخاص المناسبين والمؤهلين للوظائف الأكاديمية والإدارية في الجامعة، والتوسع في أعداد الطلبة المحليين والدوليين الملتحقين ببرامج الجامعة المختلفة، بالإضافة إلى الاستمرار في تطوير البرامج الدراسية التي يشرف عليها حالياً مجلس الأمناء لتحديد المناهج الجديدة، وذلك بموجب توجهات الحكومة الإماراتية، وبما يتناسب مع رؤية الإمارات 2071.

وأضاف: «جامعة الإمارات لها خصوصية لكونها الجامعة الأم التي أسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في أولى سنوات الاتحاد، من أجل أن يؤهل الجيل الصاعد في الإمارات لمواجهة تحديات المستقبل، ومن أجل أن يجمع أبناء الوطن في جامعة واحدة، وسنحرص على أن تستمر الجامعة على خطواتها في التقدم والعمل على أن تصل جامعة الإمارات إلى مصاف الجامعات الأولى في الترتيب العالمي لمؤسسات التعليم العالي».

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وقال: «جامعة الإمارات يجب أن تستمر في تقدمها، خصوصاً أنها أحرزت موقعاً مميزاً في لائحة التصنيف العالمي للجامعات، وعلينا أن نعمل على دعم تقدمها من خلال التركيز على تطوير البحث العلمي، خصوصاً أن الأبحاث العلمية المنشورة في دوريات عالمية تعكس قوة الجامعة»، مشيراً إلى أن الجامعة في الفترة المقبلة ستتعاون مع الجامعات العالمية والمحلية من أجل تحقيق مستوى علمي ينمو ويزدهر».

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