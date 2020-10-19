الامارات | وفد إماراتي يزور إسرائيل لبحث مجالات التعاون الزراعي و الإستثماري بين الجانبين

شكرا لقرائتكم خبر عن وفد إماراتي يزور إسرائيل لبحث مجالات التعاون الزراعي و الإستثماري بين الجانبين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قام وفد إماراتي برئاسة سعادة خديم عبدالله الدرعي نائب رئيس مجلس الإدارة و الشريك المؤسس لشركة "الظاهرة الزراعية " بزيارة لدولة إسرائيل تلبية لدعوة من شركة / NETAFIM / أكبر وأهم الشركات الاسرائلية الرائدة في مجال حلول الري المبتكرة و الزراعة المتقدمة و برعاية من وزراة الزراعة و التنميه الريفية في إسرائيل.

تم خلال الزيارة التي تأتي تفعيلا لمعاهدة السلام التى تم توقيعها مؤخرا بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة إسرائيل.. بحث سبل تعزيز مجالات التعاون و الشراكة الاستراتيجية بين البلدين خاصة في المجال الزراعي والتقني.

واستهل الوفد الزيارة بلقاء معالي ألون شوستر وزير الزراعة و التنمية الريفية الإسرائيلي وجرى استعراض الفرص الإستثمارية المتاحة وسبل تعزيز التعاون التجاري والزراعي إضافة إلى بحث عدد من المواضيع المتعلقة بالأمن الغذائي في البلدين.

والتقى الوفد عددا من المسؤولين في مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة الإسرائيلية " Volcani " بحضور رؤساء المعاهد التابعة له و اطلع علي أحدث الحلول و الابتكارات في مجال الري و الزراعة خاصة في مجال الأراضي الصحراوية و الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا في مجال الحبوب والفواكه ومكافح الآفات والحشرات.

كما التقى الوفد مسؤولي شركة " Netafim " أكبر الشركات المهتمة بقضايا الري و الزراعة الصحراوية إضافة إلى لقاء عدد من مسؤولي الشركات المتخصصة في مجالات إنتاج الألبان والزراعة الرقمية و توليد المياه من الهواء النقي وتقنيات ما بعد الحصاد وتقنيات التلقيح والزراعة المائية والسمكية والأسمدة والشركات المختصة بالمنتجات الطازجة وزيت الزيتون.

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و تم في ختام الزيارة التوقيع على أربع مذكرات شراكة استراتيجية وتعاون بين البلدين الأولى مع شركة " Netafim " لافتتاح مكتب إقليمي في دولة الامارات لإعداد دراسات لتطوير عمليات الري و الزراعة في دولة الامارات و مشاريع شركة الظاهرة الزراعية و مذكرة تفاهم و شراكة ثانية مع شركة " grapa " لبحث تعاون الشركتين في زراعة و إنتاج الأصناف الجديدة ذات حقوق الملكية الفكرية في الفواكه الطازجة.

وتتيح هذه المذكرة المزيد من فرص العمل المشتركة بين الجانبين وبشكل خاص الدول التي تتواجد فيها شركة " grapa " حاليا إضافة إلى إمكانية العمل معا في دول أخرى تعمل الظاهرة فيها حاليا أو تنوي الدخول إليها.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم ثالثة مع مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة الإسرائيلية " Volcani " بهدف إجراء دراسات حول آثار الملوحة على الإنتاج الزراعي وبشكل خاص تأثيرها على الزراعة الصحراوية و البيوت البلاستيكية والزجاجية والنخيل وإنتاج الفواكه.

ووقعت شركة الظاهرة الزراعية مذكرة تفاهم وشراكه رابعة مع شركة " waterGen " التي تمتلك تكنولوجيا متقدمة في مجال إنتاج المياه من الهواء الطلق الأمر الذي سيسهم في توفير كميات كبيرة من المياه العذبة الصالحة للشرب وكذلك لاستخدامها في عمليات ري المزارع والحدائق والمحميات والعزب في المناطق الوعرة و البعيدة حيث تنتج الماكينة الواحدة 5 آلاف لتر في اليوم / 1200 جالون / من المياه الصالحة للشرب و الزراعة.

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