الامارات | محمد بن راشد: تواضع وبساطة الشيخ نواف الأحمد جزء من قيم أسرة آل الصباح الكريمة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على حسابه الرسمي في «تويتر»،تغريدة قال فيها «دعواتنا بالتوفيق والسداد لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت ... تواضعه وبساطته وقربه من الناس جزء من قيم أسرة آل الصباح الكريمة .. تمنياتنا للشعب الكويتي وقيادته الجديدة دوام العز والاستقرار والأمان والحياة ». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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