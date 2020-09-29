الامارات | إعفاء المركبات الكهربائية من تعرفة «المواقف» في دبي لمدة عامين

شكرا لقرائتكم خبر عن إعفاء المركبات الكهربائية من تعرفة «المواقف» في دبي لمدة عامين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن إطلاق مبادرة تُعنى بإعفاء المركبات الكهربائية المُرخصة في إمارة دبي من دفع تعرفة المواقف العامة لمدة عامين بدءاً من أول يوليو الماضي، وذلك في إطار تعزيز استراتيجية دبي للتنقل الأخضر عبر زيادة معدل استخدام هذه النوعية من المركبات.

وقالت المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في الهيئة، المهندسة ميثاء بن عدي، إن «هذه المبادرة تأتي استكمالاً لمبادرة سابقة في عام 2018 بتمييز عدد من المواقف الموزعة على أماكن متفرقة في دبي، وتخصيصها للمركبات الكهربائية».

وأوضحت أن المبادرة تدعم العمل على زيادة جودة الهواء والحد من انبعاثات الكربون وتعزيز مفهوم الاستدامة، إلى جانب تحفيز الجمهور على اقتناء هذه المركبات، لافتة إلى أن 1803 مركبات كهربائية مُرخصة في دبي ستستفيد من المبادرة، وهذا الإعفاء لا يسري على أي مركبات كهربائية مُرخصة من الإمارات الأخرى في الدولة أو غير مسجلة في دبي، وأن آلية التعرف إلى المركبات المستهدفة يكون تلقائياً، حيث يتم إدخال رقم لوحة المركبة عند التدقيق المروري من جانب مفتشي رقابة المواقف للتأكد من دفع التعرفة من عدمها، ومن ثم يظهر للمفتش المركبة المعفاة من التعرفة عبر الربط التقني بين أنظمة المواقف وأنظمة الترخيص في الهيئة.

Advertisements

وأضافت أن سريان الإعفاء بدأ من شهر يوليو الماضي مع مراعاة التزام سائقي المركبات بضوابط وشروط المواقف العامة، مثل عدم استخدام المواقف المخصصة أو المحجوزة لفئات معينة دون تصريح بذلك.

وأكدت أنه تماشياً مع استراتيجية دبي الذكية، لن يكون هناك حاجة لمراجعة الهيئة من قِبل مُلّاك المركبات للحصول على الإعفاء، حيث إن المركبات الكهربائية معفاة تلقائياً من دفع تعرفة المواقف.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news