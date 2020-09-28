الامارات | بالفيديو.. 9 إجراءات اتبعها "استشاري الشارقة" لإعادة عقد جلساته

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الأمين العام للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة أحمد الجروان لـ "الإمارات اليوم" أن المجلس اتبع مجموعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية مع قرب انعقاد دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر، وذلك بناء على التعليمات والتوجيهات الصادرة عن الجهات الرسمية والصحية المختصة في الدولة لمكافحة فيروس كورونا والحد من انتشاره. وبين بأن الاشتراطات والإرشادات الاحترازية والوقائية تضمنت 9 إجراءات، وهي: _ إجراء فحص كورونا لكافة أعضاء وعضوات المجلس وموظفي المجلس. _ تعقيم كافة مرافق مبنى المجلس. _ وضع مسافة كافية بين الأعضاء تقدر بمسافة 2مترا وفي قاعات الاجتماعات. _ الالتزام بالتباعد الاجتماعي. Advertisements _ تعميم إرشادات الوقاية على الجميع. _ارتداء الكمامة داخل المبنى. _ قياس درجة الحرارة عند الدخول للمبنى. _ ترشيد استخدام الأوراق. _توفير المعقمات في كافة المكاتب وفي الممرات. وأشار إلى أن المجلس يحرص على سلامة جميع أعضائه وموظفيه، إذ تم توفير جميع الإجراءات الوقائية وتعميم أهم الاحتياطات الواجب اتباعها داخل المجلس، لافتاً إلى أن الإرشادات والإجراءات الاحترازي التي تم اتباعها تتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية، حيث تهدف إلى تحقيق الاستقرار النفسي، وتحسين الشعور بالأمان للأعضاء الذين سيمارسون أعمالهم من تحت قبة المجلس كما كان بالسابق. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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