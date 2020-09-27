"طرق دبي" تنال شهادة عالمية لفاعلية إجراءاتها الوقائية لكوفيد 19

حصلت هيئة الطرق والمواصلات على(شهادة تأكيد الإجراءات الوقائية لكوفيد-19) مقدمة من شركة "دي إن في - جي إل" النرويجية، وهي من الجهات العالمية الرائدة في تقييم برامج مكافحة العدوى وإدارة المخاطر المصاحبة لها بما في ذلك الأداء المتعلق بالإجراءات الصحية والوقائية .

وأجرت الشركة مسحا ميدانيا وتقييما شاملا لجميع الإجراءات الصحية والوقائية الاحترازية التي اتخذتها الهيئة لحماية ركاب المواصلات العامة ومتعامليها المستفيدين من خدماتها، إضافة إلى حماية موظفيها، الذين يعملون في مختلف المنشآت التابعة لها.

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وتسلم مطر محمد الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، بحضور سعادة هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي "دبي للسياحة" الشهادة من فريق العمل في قطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في الهيئة.

وعبر الطاير عن سروره بحصول هيئة الطرق والمواصلات على هذه الشهادة، من مؤسسة عالمية مرموقة في هذا المجال، وهو ما يعكس كفاءة وفعالية الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الهيئة منذ بداية الجائحة حتى الآن في جميع وسائل النقل والمنشآت التابعة لها

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