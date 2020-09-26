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الامارات | إعفاء كبار المواطنين من رسوم المواقف العامة في دبي

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شكرا لقرائتكم خبر عن إعفاء كبار المواطنين من رسوم المواقف العامة في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي إعفاء كبار المواطنين (60 عاماً وما فوق)، من دفع رسوم المواقف العامة.

وطلبت الهيئة من هذه الفئة العمرية التقدم بتصريح مواقف كما أرفقت رابطا مخصصا لهذه الغاية يتضمن المعلومات كافة حول الوثائق المطلوبة وكيفية إنجاز المعاملة: https://bit.ly/2Frkxf9

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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