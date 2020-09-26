الامارات | منظومة قضائية ذكية بفضل قيادة رشيدة

شكرا لقرائتكم خبر عن منظومة قضائية ذكية بفضل قيادة رشيدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لقد أبهرت حكومة دبي المراقبين خلال أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19)، وذلك بتبنيها وتطبيقها بمهارة وحرفية عالية منظومة قضائية إلكترونية متميزة للعمل، إذ أتاحت لمكاتب المحاماة وغيرها من المتعاملين أمام القضاء إنجاز جميع الإجراءات القضائية بسهولة ويسر لم يكونا متاحين من خلال الإجراءات التقليدية التي كانت متبعة في السابق، وتشمل تلك المنظومة الذكية تسجيل الدعاوى والمطالبات القضائية على مختلف أنواعها ودرجاتها، وحضور الجلسات وتقديم المرافعات عن بعد أمام مختلف الدوائر القضائية، وتقديم الطلبات المتعلقة بإجراءات سير الدعاوى، ومتابعة صدور القرارات فيها، وتقديم دعاوى التنفيذ، وتنفيذ الأحكام القضائية وإتمام إجراءاتها، بما في ذلك الحجز على الأموال، وتتبع أصول المحكوم عليهم بالأداء، وإجراءات البيع في المزاد العلني.

لقد ظلت إمارة دبي رائدة في تحديث جميع مجالات التعامل على جميع المستويات والأصعدة، مقارنة بنظرائها على مستوى العالم، وصار ما تبتكره من نظم حديثة مثالاً يحتذى، وقواعد تسير على نهجها الأنظمة الأخرى، وكانت ريادة إمارة دبي في مجال العمل القضائي الإلكتروني والذكي دافعاً وسبباً قوياً لخلق المزيد من الثقة بحكومة الإمارة من قبل المتعاملين والمستثمرين في شتى بقاع المعمورة، والدليل على ذلك أن دولاب العمل بإمارة دبي لم يتأثر بالقدر ذاته الذي أصاب كثيراً من المدن الرائدة في العالم خلال تلك الأزمة، بل أثبتت قدرتها على التكيف والتطور، وتحويل التحديات والصعوبات إلى إنجازات.

وعلى الرغم من عدم مرور العالم بمثل هذه الجائحة من قبل، على الأقل في العصر الحديث، وإصابة كثير من القطاعات في دول عدة بالشلل، ومنها القطاع القضائي، في ظل وجوب الالتزام بالتدابير الاحترازية، وصعوبة استمرار النظام القضائي بشكله التقليدي قبل الأزمة، تكيفت محاكم دبي سريعاً، معتمدة على بنية تحتية رقمية متطورة، أسستها الحكومة برؤية استباقية، وظهرت أهميتها في مثل هذه الظروف المعقدة، واستمر العمل بالنظام الإلكتروني بكل سلاسة ويسر، ما أسهم في تطبيق أفضل معايير السلامة والوقاية من انتشار عدوى «كورونا» من ناحية، والمحافظة على سير العمل من ناحية أخرى.

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ويعود كل ذلك إلى الاهتمام المستمر والاستباقي بالتحديث من قبل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس المجلس القضائي لإمارة دبي.

دبي رائدة في تحديث كل مجالات التعامل على جميع المستويات والأصعدة.

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