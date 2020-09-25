الامارات | إعفاء رجال الدين في أبوظبي من رسوم فحص «كورونا»

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شكرا لقرائتكم خبر عن إعفاء رجال الدين في أبوظبي من رسوم فحص «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة تنمية المجتمع، بالتعاون مع لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة «كوفيد-19» في أبوظبي، عن إعفاء رجال الدين غير المسلمين في أبوظبي، الذين يمثلون دور العبادة المرخصة، من دفع رسوم فحص فيروس كورونا المستجد.
ويهدف القرار لضمان سلامة المصلين وأفراد المجتمع.
وأكدت أن الإعفاء يأتي مع عودة دور العبادة لاستقبال المصلين، بحيث لا تزيد الطاقة الاستيعابية على 30%، مع ضمان اتباع الإجراءات الاحترازية، حيث تعمل الجهات الحكومية المختصة لعودة الحياة تدريجياً إلى طبيعتها، مع ضمان الحد من انتقال الفيروس.
وكانت الدائرة أطلقت دليل إجراءات العودة التدريجية، الذي تضمن شرحاً مفصلاً للإجراءات الواجب اتباعها تجاه المصلين والعاملين.
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