الامارات | إجراء فحص «كورونا» لـ 90% من طلبة المدارس الخاصة في الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء فحص «كورونا» لـ 90% من طلبة المدارس الخاصة في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت هيئة الشارقة للتعليم الخاص أنها، أجرت فحوص «كورونا» لـ90% من طلبة المدارس الخاصة في الإمارة، بالتعاون مع المدارس ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، استعداداً لاستقبال الطلبة في الفصول الدراسية بعد إعلان العودة التدريجية للمدارس، ضمن نظامي التعليم المباشر والهجين، مؤكدة أن فحوص «كورونا» مجانية، ولا يتم تكليف ذوي الطلبة أو المدارس أي مصروفات.

وأوضحت لـ«الإمارات اليوم» أن الطلبة الذين سيباشرون التعليم في المدارس - وتصل نسبتهم إلى 25% من مجموع الطلبة في الأسبوع الأول بكل مدرسة وحسب الطاقة الاستيعابية لكل مدرسة - انهوا فحوص «كورونا»، وجاهزون للذهاب إلى مدارسهم، مشيرة إلى أنه سيتم التدرج بالدوام المدرسي حسب السيناريوهات والخطط المعتمدة لكل مدرسة، التي اعتمدتها أيضاً الهيئة للوصول إلى نسبة 100% خلال أربعة أسابيع، إذ ستبدأ المدارس استقبال 25% من الطلبة في الأسبوع الأول، و50% إلى 60% في الأسبوع الثاني، و75% في الأسبوع الثالث، و100% في الأسبوع الرابع، وذلك حسب قدرة كل مدرسة والبروتوكولات التي وضعتها ووافقت عليها الهيئة. ولفتت الهيئة إلى أنها عممت على المدارس إعادة فحص الطلبة، الذين فُحصوا في السابق، وتم تأجيل دوامهم بناءً على قرار فريق لجنة الأزمة والكوارث المحلية بالإمارة، وذلك لضمان سلامتهم وسلامة الطلبة الآخرين والكوادر التعليمية، مضيفة أنه تم تدريب الممرضين في المدارس على آلية لإجراء فحوص «كورونا» للطلبة، وتم التعميم على المدارس، التي يقل عدد طلبتها عن 100 طالب، بإجراء الفحوص بداخلها، وجميع المدارس التي يزيد عدد طلابها على 100 طالب، بتوزيعهم على المراكز المخصصة لفحصهم.

وبينت أنها وزعت على المدارس قوائم بأسماء الطلبة الواجب فحصهم، ممن اختاروا التعليم الهجين أو المباشر، وبعدها تم إرسال القوائم إلى الجهات المختصة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، مشيرة إلى أن جميع المسجلين بالقوائم تم إرسال رسائل لهم بموعد ومكان فحصهم في المراكز المعتمدة بكل منطقة في الشارقة، وتم فحص 90% منهم وجارٍ فحص البقية، ومن المتوقع الانتهاء من جميع الطلبة خلال الأيام المقبلة.

وبينت الهيئة أن هناك دليلاً إرشادياً وقائياً من فيروس «كورونا»، أعد بالتعاون مع هيئة الوقاية والسلامة بالشارقة، وتم تعميمه على المدارس الخاصة، ويتضمن إجراءات وقائية عدة، تشمل اشتراطات التعقيم الدوري، والالتزام بالتباعد الجسدي، إلى جانب متطلبات الحماية الشخصية، والمواصلات والغذاء، إذ يضم الدليل كل الجوانب المهمة للوقاية من مخاطر الفيروس، وذلك وفق الإجراءات الوقائية، لضمان حماية الطلبة والكادر التعليمي والإداري بالمدارس، الأمر الذي يسهم في تمكين الطلاب والمعلمين من العودة براحة وأمان لتمكينهم من التركيز على العملية التعليمية.

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ولفتت إلى تشكيل لجان ميدانية لضمان تنفيذ الإجراءات للعودة التدريجية للطلبة، وانتظام الدوام وفق البروتوكول الصحي، مشددة على أهمية الالتزام بجميع البروتوكولات ومتطلبات وشروط الصحة والسلامة في المدارس، والتقيد التام بتطبيق اشتراطات وتعليمات الدليل الإرشادي.

الحفاظ على سلامة الطلبة

أكدت إدارات مدارس خاصة أنها أنهت إجراء الفحوص المجانية لـ«كوفيد-19»، للطلبة والهيئتين التعليمية والإدارية، استعداداً لاستقبال الطلبة، بعد غد، من الذين اختاروا نظام (التعلم الهجين)، مشيرة إلى أنها أرسلت رسائل لذوي الطلبة تتضمن جاهزية المدارس لاستقبال أبنائهم، ولن يسمح لهم بالدخول إلى الحرم المدرسي، في حال عدم إجراء فحوص «كورونا»، حفاظاً على سلامة الطلبة.

وأوضحت لـ«الإمارات اليوم»أن المدارس مستعدة لاستقبال الطلبة بشكل تدريجي، وفق البروتوكولات والسيناريوهات والخطط التي وضعتها هيئة الشارقة للتعليم الخاص، لتحقيق الدوام الكامل والهجين، لافتة إلى أن أغلب ذوي الطلبة اختاروا «التعليم المباشر»، فيما فضل عدد قليل منهم نظام التعليم عن بُعد، خلال الفصل الدراسي الأول، مبينة أنهم قاموا بتطوير الأنظمة الإلكترونية لإعطاء التعليم المباشر وعن بعد في الوقت ذاته.

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