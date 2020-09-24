الامارات | إطلاق الحملة التوعوية بـ «الإنفلونزا الموسمية» الإثنين المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق الحملة التوعوية بـ «الإنفلونزا الموسمية» الإثنين المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إنها اعتمدت يوم 28 سبتمبر الجاري (الإثنين المقبل)، موعداً لإطلاق حملتها السنوية التوعوية بالإنفلونزا الموسمية، بالتعاون مع الجهات الصحية، من خلال خطة تستمر حتى نهاية يناير من العام 2021، تتضمن أنشطة ومبادرات مختلفة، بهدف تعزيز الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع بأهمية التطعيم للوقاية من فيروس الإنفلونزا الموسمية، وتوفير اللقاحات الكافية لتطعيم الفئات المستهدفة في المراكز الصحية، ورفع نسبة التغطية باللقاح.

تأتي أهمية الحملة، هذا العام، بسبب تزامنها مع انتشار «كوفيد-19»، ما يستدعي ضمان أخذ اللقاح قبل بدء موسم الإنفلونزا الموسمية، لتقليل معدل حدوث المضاعفات الناجمة عن انتشار المرض.

وحسب توصيات منظمة الصحة العالمية، فإن الأولوية القصوى ضمن الفئات المستهدفة بالتطعيم، هي للنساء الحوامل. وتشمل الأولوية كلاً من الأطفال تحت سن الخمس سنوات، والمسنين، والمصابين بحالات مرضية مزمنة، والعاملين الصحيين.

وأكد الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية، الدكتور حسين عبدالرحمن الرند، أن الحملة السنوية للتوعية بالإنفلونزا الموسمية من أهم الأحداث على أجندة الوزارة، انطلاقاً من حرصها على تطوير المنظومة الصحية، وتعزيز آليات الترصد للأمراض المعدية، خصوصاً الإنفلونزا، إضافة إلى توفير تغطية صحية شاملة باللقاح للفئات المستهدفة، وتطوير مهارات العاملين الصحيين، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشارها لتقليل عبء المرض الصحي والاقتصادي.

وأشار إلى أن الوزارة ستتخذ أقصى الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في المراكز الصحية، أثناء فترة أخذ تطعيم الإنفلونزا، هذا الموسم، الذي يعتبر ضرورياً لتخفيف الأعباء عن القطاع الصحي، ومنحه الوقت اللازم للتركيز على مكافحة جائحة «كوفيد-19»، إدراكاً من الوزارة لأهمية الأمن الصحي، ودرء المخاطر، واحتوائها كأولوية وطنية في الإمارات.

وذكرت مدير إدارة الطب الوقائي بالوزارة، الدكتورة ندى المرزوقي، أن الوزارة ستنظم مؤتمراً صحافياً للإعلان عن الحملة، يجمع الجهات الصحية في الدولة، مؤكدة أن تزامن موسم الإنفلونزا مع «كوفيد-19» يحمل تحديات كبيرة للكوادر الصحية، ويتطلب المزيد من الالتزام المجتمعي بتطبيق الوسائل الوقائية اللازمة لمنع انتشار الفيروسين.

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وقالت رئيس قسم التحصين في إدارة الطب الوقائي، الدكتورة ليلى الجسمي، إن الإنفلونزا الموسمية عبارة عن عدوى فيروسية حادة تنتشر بسهولة بين البشر، ويمكن أن تصيب جميع الفئات العمرية، وتراوح الإصابة ما بين خفيفة وشديدة، وقد تؤدي إلى الوفاة أحياناً. ويعتبر لقاح الإنفلونزا فعالاً وآمناً، وقد استخدم لما يزيد على 60 عاماً للوقاية من الإصابة بالإنفلونزا بنسبة نجاح عالية، إذ قلل مضاعفات المرض ونسبة الإدخال للمستشفيات، مؤمناً الحماية من الفيروسات الشائعة.

ولفتت إلى تحديث اللقاح سنوياً، ودعت أفراد المجتمع للتوجه إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية، بدءاً من الإثنين المقبل، لأخذ اللقاح، واتباع العادات الوقائية السليمة للحد من انتشار المرض.

- الإنفلونزا الموسمية عدوى فيروسية حادة تنتشر بين البشر.. وقد تكون قاتلة.

- تزامن موسم الإنفلونزا مع «كوفيد-19» يحمل تحديات كبيرة للكوادر الصحية.

- لقاح الإنفلونزا آمن، ومستخدم منذ ما يزيد على 60 عاماً، بنسبة نجاح عالية.

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