انتيريرز تقدم خمس قطع مفروشات أساسية من أجمل الابتكارات

كشفت انتيريرز، شركة المفروشات الرائدة في الإمارات العربية المتحدة، عن مجموعة رائعة من قطع الأثاث الخريفية التي ستتألق في نسخة هذا العام من مهرجان دبي للمفروشات، حيث اختارت العلامة خمس قطع تساعد عشاق الديكور الداخلي على تحويل منازلهم إلى مساحة أنيقة وعصرية للمعيشة. وتمثّل التشكيلة من الأسرّة الأنيقة إلى النماذج العصرية من طاولات الكونسول، الرونق الحقيقي للموسم مع لمسات تعزز جمال أي منزل.

غرفة جلوس - مجموعة VILLA CHERIE- علامة MICHAEL AMINI

يتوفر السعر عند الطلب



A living room filled with furniture and a fire place

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تتميز هذه الغرفة بتصميم جذاب بفضل الخطوط المنحنية الأنيقة والألوان الغنية بتدرجات البني وخشب الماهوجني، لتجمع بين الأناقة الكلاسيكية واللمسات العصرية. وتتميز أرائك Villa Cherie مع الكراسي المطابقة لها بأرجل وحواشي من نمط شاردونيه لتضفي المزيد من التألق على أي غرفة معيشة. أمّا الأذرع المنحنية ومساند الظهر فتضيف أناقة حيوية، بينما تعزّز طاولة الكوكتيل البيضاوية من لمسة الفخامة.

غرفة نوم - من مجموعة THE WESTIN - علامة STONE INTERNATIONAL



A large bed in a room

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يتوفر السعر عند الطلب



تجسّد مجموعة The Westin المعنى الحقيقي للأناقة الناعمة، حيث تتميز بمقابض معدنية وأغطية فاخرة وأسطح رخامية عصرية يتحولّ معها السرير المنجّد إلى مصدر للجاذبية.

غرفة نوم - من مجموعة LONDON PLACE - علامة MICHAEL AMINI

يتوفر السعر عند الطلب



A large bed in a room

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تتميز هذه الغرفة التي تم تصميمها لعشاق اللمسات العصرية بألوان حيادية غنية وخطوط فنية ومنحنيات متقنة بتدرجات فاخرة. كما يوفّر السرير المنجّد وسيلةً مريحةً للاسترخاء. أمّا الطاولات المجاورة له، فتأتي مع أدراج مبطنة بالمخمل لتضفي على أجواء النوم لمسةً من التألق.

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An empty chair in a room

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طاولة كونسول METRIA CONSOLE - من علامة UTTERMOST

يتوفر السعر عند الطلب

توفر طاولة الكونسول Metria من علامة Uttermost خياراً مثالياً لإضفاء الأناقة على زوايا المنزل. فمع الخطوط الهندسية المتداخلة للحديد المشغول يدوياً، والتصاميم المزينة بأوراق ذهبية معتّقة، تجذب هذه الطاولة الأنظار في أي مساحة معيشة.

خزانة WILLOW CABINET - من علامة UTTERMOST

يتوفر السعر عند الطلب



A picture containing indoor, window, curtain, sitting

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تجمع هذه القطعة بين جمال الشكل والوظائف العملية. وهي خزانة أنيقة من خشب كوتو باللون الرمادي، تضمّ أربعة أبواب مزينة برسومات يدوية تصوّر بستاناً من الصفصاف بجانب المياه. ومع الحواف المزينة بأوراق الفضة المعتّقة، يمكن فتح بابين بواسطة مزلاج يعمل باللمس ليكشفا في الداخل عن مساحة فسيحة ورفوف قابلة للتعديل مع مسار للأسلاك الكهربائية. وتقدّم هذه القطعة تحفةً فنيةً تجذب الانتباه في المدخل أو ضمن غرفة الجلوس.

سيتم طرح جميع القطع خلال أيام مهرجان دبي للمفروشات 2020. كما تتيح انتيريرز خصومات تتراوح بين 30%-50% في جميع صالاتها المنتشرة في الإمارات العربية المتحدة، وعبر الكتالوج الإلكتروني: https://interiorsfurniture.com/e-catalogue