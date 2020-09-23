الاتحاد العالمي الاكاديمي للتزيين )منظمة دولية مجتمعية( ينقل مقره إلى دبي

أعلن الاتحاد العالمي الاكاديمي للتزيين (منظمة دولية) فرع الخليج ومقره الأم إيطاليا عن نقل مقره إلى دولة الامارات العربية المتحدة لتصبح إمارة دبي المقر الرئيسي للمنظمة عالميا وتعيين السيدة منال حسن محمد رئيسا للمنظمة وتوليها إدارتها من العام الحالي 2020 لتحقيق دستور وأهداف المنظمة حول العالم .

وتختص المنظمة بتطوير ودعم المجتمع المهني عامة، والمهنيين العاملين بقطاع التزيين والتجميل خاصة، وتسعى للحفاظ على مهنة التزيين والتجميل والارتقاء بمستواها وتعزيز دورها في المجتمع .

كما أن المنظمة تعتمد منهجية التدريب المهني لاعتباره مصدرا أساسيا من مصادر إنماء الكوادر البشرية، ويعتبر إحدى الدعائم الرئيسية لحضارة المجتمعات، وخيارا استراتيجيا لكل جهة تتطلع إلى تنمية قدراتها وتحسين أدائها ورفع مستوى الكفاءة لديها بالإضافة إلى أن التدريب المهني يعمل على بناء كوادر مهنية تبعا لمعايير احترافية تلبي احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية.

وبهذه المناسبة صرحت منال حسن رئيس المنظمة:" نحن فخورون بنقل مقر المنظمة إلى دبي وإدارة أعمالها، وسنعمل جاهدين لتعزيز دور المنظمة المجتمعي، وتحقيق دستورها وأهدافها حول العالم ".

وأكدت منال حسن على أهمية دور المنظمة حيث أنها تلعب دورا مجتمعيا تنمويا هاما لإنماء الكوادر البشرية واعدادها مهنيا تبعا لمعايير احترافية تلبي احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية .

كما أوضحت أن المنظمة تعتمد منهجية التدريب المهني الذي يعتبر إحدى الدعائم الرئيسية لحضارة المجتمعات، وخيارا استراتيجيا لكل جهة تتطلع إلى تنمية قدراتها وتحسين أدائها ورفع مستوى الكفاءة لديها .

نبذة عن المنظمة

أُنشأت المنظمة عام 1937 في إيطاليا لتُحقّق مصلحة المجتمع المهني وتطوير المهن الحرفية الخاص بالتزيين والتجميل، للمنظمة فروع في أكثر من (52) دولة حول العالم، في عام 2000 اتخذت من دبي - دولة الإمارات العربية المتحدة مركزا إقليمياً لها على مستوى دول الخليج وتولت السيدة منال حسن محمد الرئاسة عام 2005 ، في العام 2020 أصبحت إمارة دبي المقر الرئيسي للمنظمة عالميا، وتستمر السيدة منال حسن محمد في إدارة المنظمة وتحقيق دستورها وأهدافها حول العالم .

نبذة عن منال حسن محمد

خبيرة التجميل العالمية منال حسن محمد بدأت خطواتها الأولى على طريق الاحتراف والتألق في فن التجميل من خلال موهبة خلاقة صقلتها المعرفة العلمية والخبرة المتجددة التي انطلقت منذ عام 1992 ولا تزال حتى يومنا هذا .

بالعزيمة والإصرار عملت منال حسن محمد على تقديم رؤيتها بإشراقة جديدة وفكر عصري ضمن آفاق حديثة في العمل المهني المبتكر والخروج بالمهنة من الأطر التقليدية إلى دائرة السعي نحو اكتساب مهارات خاصة تجعل صاحبها متميز عن الآخرين .

في ٣١ / ٥/ ٢٠٠٥ تم اختيارها لمنصب رئيس الاتحاد العالمي الأكاديمي للتزيين على مستوى الخليج العربي الأمر الذي دفعها إلى مواصلة مسيرتها مؤكدة بأن دورها مستمر في بناء جيل مهني مؤهل تقنيا وفنيا من خلال العمل على إعداد وتأهيل الكوادر المهنية بالإضافة الى رفع الكفاءة الفنية والتقنية لدى المهنيين والاستمرار في العمل على تطوير مهارات المهنيين .

وفي ٢٠/٧/٢٠٢٠ تم تنصيب منال حسن رئيسا للمنظمة وتولي إدارتها وتحقيق دستورها وأهدافها حول العالم .