صحيفة خليجية: الإمارات تحتل الصدارة عالمياً كأكبر مانح للمساعدات الإنسانية بالعالم

الخير والعطاء والإنسانية سماتٌ باتت مرادفة لاسم الإمارات في المحافل الدولية، بفضل إنجازاتها الكبيرة والمتواصلة على الصعيد الإنساني، ودورها الرائد في هذا المجال، وهي التي حجزت لنفسها مكان الصدارة عالمياً، كأكبر مانح للمساعدات الإنسانية في العالم، وفقا للبيان.

سجل الإمارات الحافل والمتميز في مجال العمل الخيري، والذي أسهمت خلاله في تخفيف معاناة ملايين المنكوبين واللاجئين، ورفع المعاناة عن كاهل الضحايا والمستضعفين، ومد يد العون والمساعدة لكل محتاج، من دون النظر إلى عرقه أو دينه أو جنسه.

و يعكس نهج قيادتنا وجهودها، في مأسسة واستدامة العمل الخيري والإنساني، انطلاقاً من موروث العطاء الذي غرسه الشيخ زايد في جميع أبناء الوطن، وثوابت الدولة الراسخة في إعلاء قيم التضامن مع الشعوب والمجتمعات في أوقات الأزمات والكوارث، بعيداً عن أي اعتبارات، ما جعلها نموذجاً فريداً لعمل الخير، وعزز مكانتها على خريطة العمل الإنساني محلياً وعالمياً.

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