الامارات | دبي تستضيف أكبر برنامج مسرّعات أعمال في العالم

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل عن استضافة برنامج «معهد فاوندر» العالمي لمسرعات الأعمال، الأكبر من نوعه عالمياً، في «منطقة 2071»، وذلك في إطار تعزيز شراكاتها العالمية الهادفة لإتاحة الفرصة أمام عشرات الشركات الناشئة المتخصصة في القطاعات التكنولوجية، لتطوير مشروعاتها وأفكارها المبتكرة، وتقديمها للعالم انطلاقاً من دبي.
ويهدف البرنامج إلى توفير الدعم لرواد الأعمال والشركات الناشئة، من خلال شبكة عالمية تتيح لهم التواصل والعمل مع والمؤسسات العالمية، والشركات الاستثمارية والمختبرات التطبيقية، والمؤسسات التعليمية والجامعات، إضافة إلى نخبة من الخبراء العالميين والمبتكرين والمستثمرين وصناع القرار.
وأكدت مديرة «منطقة 2071»، مها المزينة، أن هذه الشراكة تشكل إضافة جديدة إلى مسرعات وحاضنات الأعمال الوطنية والعالمية، التي تحتضنها مؤسسة دبي للمستقبل في «منطقة 2071»، انطلاقاً من دورها المحوري بتوفير الدعم لرواد الأعمال وأصحاب الأفكار المبتكرة وتعزيز إسهامهم في تصميم وبناء المستقبل.
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