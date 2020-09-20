الامارات | «»الصحة»: 674 إصابة جديدة بفيروس «كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن «»الصحة»: 674 إصابة جديدة بفيروس «كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أنها أجرت 97 ألفاً و251 فحصاً ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوص. وكشفت الوزارة عن 674 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و761 حالة شفاء، ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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