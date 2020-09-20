وليد أبو شقرا لبرنامج الحكاية : نتعاون مع جامعة الدول لتحسين التعليم بالمنطقة العربية



أكد خبير التعليم الدولي وليد أبو شقرا و رئيس مؤسسة ESOL للخدمات التعليمية لبرنامج "الحكاية" الذي يذاع على قناة mbc أن التعلم عن البعد موجود قبل أزمة الكورونا في مدارسنا و كل الأجهزة و العاملين معنا في جميع مدارسنا لديهم خبرة كبيرة و كذلك الطلبة يعرفون كيف يتلقوا التعليم عن بعد عن طريق الاون لاين و سوف تشمل جميع المراحل المختلفة من بداية دخول المدرسة و حتى التعليم الثانوي .

و أضاف أننا نستخدم ثلاث أولويات و هي السلامة و الأخلاق و جودة التعليم .

و أكد أننا كمؤسسة تعليمية رائدة في العالم اتفقت مع أمين عام جامعة الدول العربية احمد أبو الغيط على خطة تحسين التعليم في مصر و العالم العربي.. و أضاف انه لولا كورونا كنا اجتمعنا و بدءنا في تنفيذ الخطة .

و أشار أن تحسين التعليم هو الطريق الوحيد و إتاحة الفرص للكفاءات العربية من اجل النهوض بالدول العربية إلى مراكز متقدمة بين دول العالم .

و أوضح أن نظام التعليم المستقبلي سيكون هجين بين الحضور و الاون لاين و أن التعليم عن بعد هو الأوفر اقتصاديا في المستقبل .

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و قال أبو شقرا إننا لا نحتاج إلى مدراس أكثر أو كباري أكثر و لكننا نحتاج إلى تحسين مستوى التعليم و طرق التعلم لأنها هي الانجح .

و أكد أبو شقرا اننا نتبع احدث النظم في العملية التعليمية مع توفير السلامة لطلابها بإجراءات شديدة سواء للمدرسين أو الطلبة أو أولياء الأمور المترددين على المدرسة .

و قال دكتور كابونو مدير عام المدارس الأمريكية أننا قبل بدء العام الدراسي الجديد حرصنا على التأكد من سهولة التعليم عن بعد بعدما تعرضنا إلى الإغلاق العام الماضي نتيجة أزمة الكورونا .. مشيرا أن التعليم عن بعد هو احد المميزات التي نتميز بها في مدارسنا .

و قالت احدى طالبات المدرسة اننا نحب التعلم بنظام الهجين بين الحضور الى المدرسة و التعليم عن بعد .. مشيرة ان المدرسة اتبعت الاجراءات الاحترازية و التعقيم فى كل مكان حفاظا على سلامة الجميع من مدرسين و طلبة