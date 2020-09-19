- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة ووقاية المجتمع يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19 والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع التي تم الإعلان عنها الإسبوع الماضي والتي تتضمن تقديم لقاح كوفيد 19 لفئات محددة من خط الدفاع الأول، قام وزير الصحة ووقاية المجتمع عبدالرحمن بن محمد العويس بتلقي الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19.
وقال العويس اننا نسعى من خلال تقديم هذا اللقاح لتوفير كافة وسائل الأمان لأبطال خط الدفاع الأول وحمايتهم من أي أخطار قد يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم مؤكدا بأنه يتوافق بشكل كامل وتام مع اللوائح والقوانين التي تسمح بمراجعة أسرع لإجراءات الترخيص، وذلك عقب ظهور نتائج إيجابية للتجارب السريرية التي أجراها القطاع الصحي في الدولة، موضحاً أن اللقاح آمن وفعال وسيساهم في تقليل الخسائر التي تسببت به جائحة كوفيد-19 والحفاظ على الأرواح.
يذكر أن دولة الإمارات أجازت الاستخدام الطارئ للقاح كوفيد-19 لإتاحته أمام الفئات الأكثر تعاملا مع مصابي الفيروس من أبطال خط الدفاع الأول بهدف توفير وسائل الأمان والسلامة كافة وحمايتهم من أية أخطار قد يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | وزير الصحة ووقاية المجتمع يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.