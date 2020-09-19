الامارات | أروقة المحاكم

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شكرا لقرائتكم خبر عن أروقة المحاكم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة موظف (عربي) بتهمة تهديد رجل وزوجته وابنته بالقتل، وإسناد أمور خادشة للحياء إلى المرأتين، ووجّه إليهم ألفاظاً خادشة للحياء، لحمل الأم على الاستمرار في الخروج معه. وشملت الجرائم التي ارتكبها المتهم بحسب تحقيقات النيابة العامة اختراق هاتف الابنة والاعتداء على خصوصيتها، بعد قيامه بتفعيل حسابها الهاتفي على هاتفه ونسخ صورها ونشرها بين أصدقائه بقصد التشهير والإساءة إليها. وقال الزوج إن المتهم دأب على ملاحقتهم على مدار ثلاثة أعوام، وبعث برسائل تحتوي على تهديدات بالقتل، بسبب رفض الخروج معه هو وزوجته.
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محمد فودة: [email protected]
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