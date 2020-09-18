الامارات | إنقاذ وإخلاء طبي لبريطاني في صحراء "مرغم" بدبي

شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ وإخلاء طبي لبريطاني في صحراء "مرغم" بدبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ بالتنسيق مع عمليات شرطة دبي اليوم " الجمعة " مهمة إنقاذ وإخلاء طبي لمصاب بريطاني الجنسية " 36 عاما " في صحراء "مرغم" التابعة لإمارة دبي .

جاء ذلك بعد تلقي بلاغ من غرفة عمليات شرطة دبي يفيد بوجود شخص مصاب في الحوض وكسر في الرجل ولا يقوى على الحركة إثر تعرضه لحادث بدراجته النارية في صحراء " مرغم " .

وتمكن فريق غرفة العمليات التابع للمركز الوطني للبحث والإنقاذ بعد التدقيق على الموقع بواسطة الأنظمة العملياتية المساعدة ‎وبقدرات وإمكانيات طائرة البحث والإنقاذ من إخلاء المصاب إلى مستشفى الشيخ راشد لتلقي العلاج اللازم مع ضمان مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس " كورونا " المستجد.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news