الامارات | إنقاذ وإخلاء طبي لبريطاني في صحراء "مرغم" بدبي

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شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ وإخلاء طبي لبريطاني في صحراء "مرغم" بدبي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ بالتنسيق مع عمليات شرطة دبي اليوم " الجمعة " مهمة إنقاذ وإخلاء طبي لمصاب بريطاني الجنسية " 36 عاما " في صحراء "مرغم" التابعة لإمارة دبي .
جاء ذلك بعد تلقي بلاغ من غرفة عمليات شرطة دبي يفيد بوجود شخص مصاب في الحوض وكسر في الرجل ولا يقوى على الحركة إثر تعرضه لحادث بدراجته النارية في صحراء " مرغم " .
وتمكن فريق غرفة العمليات التابع للمركز الوطني للبحث والإنقاذ بعد التدقيق على الموقع بواسطة الأنظمة العملياتية المساعدة وبقدرات وإمكانيات طائرة البحث والإنقاذ من إخلاء المصاب إلى مستشفى الشيخ راشد لتلقي العلاج اللازم مع ضمان مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس " كورونا " المستجد.
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