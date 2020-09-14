فندق جيه إيه أوشن فيو يقدم عرضاً يتضمن عشاءً لشخصين وإقامة ليلية مقابل 339 درهم إماراتي

يقدم فندق جيه إيه أوشن فيو، الذي يتميز بموقعه النابض بالحياة على الشاطئ في منطقة "ذا ووك" جميرا بيتش ريزيدانس، العرض الجديد "399 -Dine & Unwind" حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بوجبة من ثلاثة أطباق مع مشروب في مطعم موتورينو الحائز على الجوائز، مع إقامة في غرفة فاخرة مطلة على البحر مقابل 399 درهماً للزوجين.

وسواء كان الضيف يرغب في قضاء أمسية رومانسية، أو أن يمضي الوقت مع الأصدقاء، أو يرغب بإقامة عائلية بأسعار مناسبة، فإن عرض 399 -Dine & Unwind مثالي له مع وجبة لذيذة في مطعم البيتزا المفضل في دبي، وغرفة مريحة مع إطلالات مذهلة على البحر مقابل 399 درهم إماراتي. يمكن أيضاً قضاء بعض الوقت تحت أشعة الشمس قرب المسبح الممتد والمميز، والاستفادة من العروض في لاونج أوف سايد لمشاهدة أروع المباريات والأحداث الرياضية أو حتى زيارة العديد من المتاجر وصالات السينما في ذا ووك وجميرا بيتش ريزيدنس.

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يتضمن فندق جيه إيه أوشن فيو، الحائز على العديد من الجوائز، 346 غرفة وجناحاً تتراوح مساحتها بين 39 و75 متراً مربعاً، وتتميز جميعها بإطلالات مذهلة على المحيط من الشرفات الأنيقة. وتضم قائمة المزايا الرائعة التي يتمتع بها الفندق، غرفاً متصلة مثالية للعائلات أو مجموعات الأصدقاء، و6 مطاعم تقدم العديد من الخيارات، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بالوجبات الخفيفة في "كافيه فيا"، ووجبة الإفطار في مطعم "لوريفاج"، ومطعم موتورينو، والمطعم المميز إلى جانب المسبح LVL BLU، ولاونج أوف سايد الذي يتضمن مساحات فسيحة داخلية وخارجية، تعرض أحدث المباريات. يضم الفندق أيضاً مسبحاً ممتداً لمشاهدة غروب الشمس واستراحة كلوب لاونج للضيوف المتميزين ونادي صحي وصالة ألعاب رياضية وصالون تجميل ونادي للأطفال.