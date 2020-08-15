اتفاقية بين ناسداك وبورصة دبي للذهب والسلع في مجال تقنيات أسواق المال

أعلنت شركة ناسداك وبورصة دبي للذهب والسلع اليوم عن توقيع اتفاقية تعاون في مجال تقنيات أسواق المال، ستقوم ناسداك بموجبها بتزويد بورصة دبي للذهب والسلع بحزمة كاملة من حلول السوق المتكاملة.

وتتضمن هذه الحلول المقدّمة عبر نظام الإطار المالي المتكامل من ناسداك Nasdaq Financial Framework (NFF)، منصات للتداول والتقاص الفوري لفئات الأصول المتعددة، وتطبيقات إدارة مخاطر ما قبل التداول، و توفير معلومات تحليلية للسوق، الرقابة على السوق، إضافةً إلى تطبيقات ضمان الجودة اللازمة لحماية السوق واعضاء البورصة والحفاظ على نزاهة التداول. كما ان تطبيقات ناسداك للتقاص الفوري ستزود بورصة دبي للذهب والسلع بقدرات تقاص فائقة السرعة لفئات الأصول المتعددة، إلى جانب إدارة التسويات والمخاطر بكفاءة. وسوف تسمح هذه الحلول المصممة لتنفيذ عمليات فعالة وموثوقة، لبورصة دبي للذهب والسلع بتقديم قدرات تقاصّ متكاملة للأسواق المالية الإقليمية و العالمية على حد سواء.

وتعليقاً على الاتفاقية، قال ليس ميل، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع: "نحن سعداء بشراكتنا مع شركة ناسداك في المرحلة القادمة من تطوير بورصة دبي للذهب والسلع، من خلال مجموعة الحلول التقنية من ناسداك، حيث سنتمكن من تزويد أعضاء البورصة وعملائهم بتحسينات مستمرة على مستوى أداء الخدمات. كما سنتمكن من خلال هذه الشراكة من تقديم الخدمات لمزودي خدمات البنية التحتية السوقية الآخرين، سواء في المنطقة أو خارجها، وذلك في إطار الرؤية الأوسع لتطوير أسواق رأس المال في دولة الإمارات العربية المتحدة".

من جهته، قال بول ماكوين، النائب التنفيذي للرئيس، ورئيس مشغلي الأسواق والأسواق الجديدة وقطاع تقنيات الأسواق في ناسداك: "من خلال تبني تقنيات ناسداك المتينة والقابلة للتطوير، تستطيع بورصة دبي للذهب والسلع المضي في تنفيذ استراتيجيتها ورؤيتها لتطوير سوقها للمستثمرين في الشرق الأوسط والعالم. ونحن نتطلع إلى دعم بورصة دبي للذهب والسلع بينما تواصل تعزيز مكانتها كبورصة رائدة لتداول مشتقات السلع وكشركة تقاص مركزي متكاملة في الشرق الأوسط".

ومن موقعها كشركة تابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، تعدّ بورصة دبي للذهب والسلع البورصة الرائدة لتداول مشتقات السلع في الشرق الأوسط، حيث تقدم خدماتها لأسواق رأس المال في الشرق الأوسط والعالم.

وتجدر الإشارة إلى أن قطاع تقنيات الأسواق في ناسداك يدعم أكثر من 250 جهة من الشركات المزودة لخدمات البنية التحتية السوقية في العالم، بما في ذلك وسطاء الأوراق المالية والبورصات وشركات التقاص ومراكز إيداع الأوراق المالية والهيئات المنظمة، في أكثر من 50 دولة، من خلال حلول تقنية متكاملة لأعمالهم الحيوية.